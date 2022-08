“Non siamo tutti Eroi”: alla Rocca delle Caminate Sara Jane Ghiotti canta Piero Ciampi

Domenica 7 agosto alle 21 la Rocca delle Caminate di Meldola ospita la cantante Sara Jane Ghiotti in un concerto dal titolo “Non siamo tutti Eroi”, un tributo all’universo poetico di Piero Ciampi. Un nuovo appuntamento di Cam(m)inate alla Rocca, la rassegna culturale tra note e parole organizzata dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con Ser.in.ar, Incontri Internazionali Diego Fabbri e No.Vi Art. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it, telefono 0543 30244; WhatsApp 328 243 5950

Cantante, arrangiatrice e insegnante di jazz, Sara Jane Ghiotti porta a Rocca della Caminate "Non siamo tutti eroi", tributo che indaga l'universo poetico di Piero Ciampi e che fa seguito all'uscita dell'omonimo album dell’artista. Il repertorio del controverso cantautore livornese, personaggio "scomodo" del panorama musicale italiano, per molti genio indiscusso e, spesso, incompreso è riletto da Sara Jane Ghiotti, approfondendo in particolar modo, il rapporto difficile e tormentato di Ciampi con l’universo femminile. Ad affiancare la cantante in questo viaggio musicale sarà Sara Valtieri al pianoforte. Livornese, classe 1934, Ciampi è stato uno dei cantautori più importanti del ‘900 italiano. Tra periodi alterni di notorietà e rocambolesche esibizioni, se si pensa alla figura-stereotipo del “cantautore maledetto”, dalla personalità problematica e complessa, è difficile non pensare proprio a Piero Ciampi. I suoi testi tra malinconiche poesie tra solitudine, disagi esistenziali, amori e amicizie, sono un perfetto riflesso delle sue vicende di vita, sia personali che professionali, che lo portarono ad essere uno degli autori più omaggiati e apprezzati della sua epoca.

Sarà un concerto suggestivo e speciale quello di domenica 7 agosto, all’interno di una cornice piena di fascino e cultura di Rocca delle Caminate e immersa nelle meravigliose colline romagnole per vivere le emozioni della musica. Al termine del concerto verrà offerta una degustazione a tema; anche per questo appuntamento, oltre alla performance, ci sarà spazio per il buon cibo quale elemento del patrimonio culturale e del buon vivere. In questo appuntamento il protagonista sarà il Sangiovese, tra sorsi e cibi a celebrare il vino protagonista dell'enogastronomia del territorio Il pubblico verrà coinvolto in un viaggio tra musica e sapori con la degustazione a cura delle Cesarine, presidio slow food per la valorizzazione della cucina tradizionale a preparare Gli eventi di Ca(m)inate sono organizzati grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il progetto è reso possibile anche grazie al patrocinio del Comune di Meldola, e il sostegno di Romagna Acque Società delle Fonti e della Commerciale Agricola di Billi Giovanni.