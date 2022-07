Al San Domenico l'Entroterre Festival porta Soqquadro Italiano con "Balla la Bella"

Venerdì 15 luglio (ore 21) è una serata davvero speciale quella ospitata nel prestigioso Chiostro di San Domenico (P.le Guido da Montefeltro, 12,) di Forlì, all’interno del cartellone di Entroterre Festival, con protagonista l'ensemble Soqquadro Italiano in Balla la Bella, viaggio all’interno della musica da ballo emiliano-romagnola dal ‘600 fino ad oggi.

La band bolognese magnifica il ballo e rievoca le musiche che lo hanno accompagnato. Ripercorrendo la cultura della nostra Terra, mette a nudo le radici, le trasformazioni e le influenze che la musica da ballo ha avuto nella storia della musica colta in genere. La voce di Vincenzo Capezzuto guida lo spettatore tra generi musicali diversi per epoca e stile; dalla danza rinascimentale alla musica della tradizione emiliano romagnola, assecondando i ritmi e le armonie che inanellano i movimenti, i passaggi e i sogni di un popolo che balla. E’ un flusso di emozioni che accompagna lo spettatore tra le note che si intrecciano con la memoria in un gioco sapiente di citazioni, trasposizioni e contrasti che rende l’esecuzione musicale vivace, animata e di grande impatto virtuosistico ed espressivo.

Soqquadro Italiano è un gruppo musicale fondato nel 2011 a Bologna da Claudio Borgianni e da Vincenzo Capezzuto. Considerato uno dei gruppi più originali ed innovativi dell’odierno panorama musicale europeo nel genere Classical Crossover, Soqquadro Italiano apre il suo sguardo a tutti i linguaggi artistici (canto, musica, danza, visual art ecc..). Il repertorio musicale spazia dalla musica antica, jazz, pop ed elettronica rimanendo sempre aperto ad accogliere nuovi stimoli creativi sia dal punto di vista artistico che produttivo. Una ricerca costante, tra passato e presente, per riscoprire l’originalità e il senso di disordine-ordinato che caratterizza la parola Italiano. Dal 2011, Soqquadro Italiano ha tenuto concerti in Belgio, Italia, Olanda, Russia, Germania, Spagna, Ecuador all’interno d’importanti sedi di rilevanza internazionale; tra queste: Gent Festival (Belgio), Operadagen Rotterdam (Paesi Bassi), Ravenna Festival (Italia), Festival Internazionale di musica sacra di Quito (Ecuador), Festival Internazionale di Novi Sad (Serbia), Sagra Musicale Umbra (Italia), Istanbul Music Festival (Turchia), Quincena Musical de San Sebastian (Spagna), Winter International Arts Festival di Sochi (Russia), Concentus Moravie (Repubblica Ceca) ed altri…