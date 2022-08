Due trombe in concerto con un organo: il "The trumpet shall sound" è pronto ad incantare

Lunedì 5 settembre, a Forlì nella Chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino alle ore 21.00, si terrà il “The trumpet shall sound”, due trombe in concerto, Vicente Campos e Sergio Perez, entrambi spagnoli, con l’organo suonato da Giulio Mercati. Il programma propone alcune delle pagine più brillanti e virtuosistiche dell’intero repertorio barocco.

La serata si apre con un brano per due trombe e organo, tratto dall’Ode a S. Cecilia, capolavoro londinese di Georg Friedrich Händel, compositore tedesco naturalizzato inglese. Sempre di Händel la seguente Ciaccona, forma musicale nata in Spagna e derivata da una danza, che in pochi decenni è diventata uno dei generi più amati dai musicisti europei. Ancora da Londra proviene il brano successivo, la Sonata per tromba in re maggiore di Henry Purcell. Seguono Due Sonate per organo di Andrea Lucchesi, autore italiano vissuto a Bonn per molta parte della sua carriera, e un Noël del francese Louis Claude Daquin, serie di variazioni su una melodia popolare natalizia. Ancora di Händel la suite per tromba e organo tratta dalla Water Music, composta per una parata festival sul Tamigi, celebrata il 17 luglio 1717. Il programma prosegue con uno dei pezzi per tastiera più famosi di Alessandro Scarlatti, la “Follia spagnola”, una danza rinascimentale in origine frenetica e licenziosa. In chiusura il Concerto per due trombe di Antonio Vivaldi, il musicista che portò la forma del concerto barocco ai suoi livelli più alti.

Vicente Campos ha studiato musica a Valencia dove ha ottenuto diversi premi. Come solista si è esibito con le maggiori orchestre e gruppi della scena musicale spagnola e ha pubblicato numerosi dischi e registrazioni ricevendo un’eccellente recensione dalla prestigiosa rivista Goldberg. Dal 1996 dirige il Festival di Musica da Camera di Montserrat (Valencia). Attualmente è solista del Grup Instrumental, col quale nel 2005 ha ricevuto il National Prize of Music nell’ambito dell’interpretazione. È Inoltre solista dell’Orchestra Sinfonica di Valencia e dell’ensemble Valencia Brass Quintet. Collabora frequentemente col Collegium Instrumental, è professore di tromba nonché direttore del Conservatorio Superiore di Musica di Castellón.

Anche Sergio Perez, allievo di Vicente Campos, ha studiato musica e si è perfezionato in tromba a Valencia. Numerosi i premi al suo attivo, sia in patria sia in concorsi internazionali. È stato assistente solista della Sinfonica di Barcellona e dell’Orchestra Nazionale della Catalogna, oltre ad aver lavorato in vari gruppi di musica da camera. Attualmente insegna al Conservatorio di Musica di Utiel (Valencia).

Giulio Mercati è stato avviato alla musica all’età di sei anni dal nonno materno, il M° Lamberto Torrebruno, esponente di un’importante famiglia di musicisti. Si è perfezionato in organo, composizione e clavicembalo con musicisti di fama internazionale. Musicista versatile, è concertista assai richiesto e stimato a livello internazionale: come solista all’organo o al clavicembalo si è esibito in oltre venti paesi nel mondo, toccando alcune tra le sale concertistiche più prestigiose e le Cattedrali più importanti. È altresì attivo come continuista e tastierista di diverse importanti formazioni e di sovente si è esibito anche in veste di direttore. Musicologo e conferenziere apprezzato, vanta numerose direzioni artistiche di rassegne prestigiose, delle quali spesso è anche ideatore, in Italia, Svizzera e Spagna. È docente di Storia della Musica Sacra presso la Facoltà di Teologia di Lugano. Nell’agosto del 2021 è stato nominato Responsabile degli eventi musicali della Diocesi di Lugo (Spagna).