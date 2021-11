Il grande pianista inglese incontra al Teatro Diego Fabbri la Filarmonica Arturo Toscanini

Il versatile ed estroso Wayne Marshall torna a dirigere la Filarmonica Arturo Toscanini in un concerto in cui si esibisce anche all’organo, strumento di cui è insuperabile interprete. Eclettico e ardito nelle scelte dei programmi con cui incrocia le proposte, Marshall crea intrecci e dialoghi tra epoche e generi, osa fino ad abbattere barriere, steccati, confini. A Forlì lo vedremo alle prese con brani dei compositori francesi Dupré e Poulenc. e per concludere impugnerà la bacchetta concertando, mettendole insieme, la Suite da Lo schiaccianoci di ?ajkovskij e la Nutcracker Suite di Ellington. L'appuntamento è in programma sabato 6 novembre al Teatro Diego Fabbri alle 21.

BIGLIETTI

I settore (platea file 1-17): 20 euro

II settore (file 18-25 di platea e galleria): 15 euro

Biglietti ridotti

– acquirenti dei Percorsi Rosso e Arancione della Stagione del Teatro Fabbri

– over 65 e fino a 25 anni

– titolari della Card Cultura Bologna

I settore: 18 euro

II settore: 13,50 euro

Gratuità fino a 10 anni

ACQUISTO BIGLIETTI

In prevendita su Vivaticket (online e nei punti vendita)

Nelle giornate di spettacolo dalle ore 20 presso la biglietteria del Teatro Fabbri, salvo l’esaurimento dei posti in prevendita

Si accettano prenotazioni telefoniche a ERF 0542.25747

