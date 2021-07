Yoko Yamada alla Fabbrica delle Candele con l'esilarante one woman show "Pizza sul gelato"

12 euro (posto unico); gratuità per under 14

Prezzo 12 euro (posto unico); gratuità per under 14

Dopo l’inaugurazione con Alessandro Ciacci, la seconda protagonista del cartellone dedicato alla stand up comedy alla Fabbrica delle Candele di Forlì sarà, domenica 18 luglio alle ore 21.15, Yoko Yamada con il suo esilarante one woman show "Pizza sul gelato".

Classe 1993, Yoko Yamada porta sul palco, con uno stile nuovo e una narrazione divertentissima, la sua battaglia per trovare un equilibrio nella propria quotidianità a Venezia, tra equivoci e contraddizioni, con un padre giapponese e una madre bresciana. Lo stile di Yamada è “pop” ed empatico e i suoi aneddoti toccano temi delicati in modo leggero e coinvolgente. Yoko Yamada non aveva mai pensato di fare la comica; poi, nel 2018, si è trovata davanti a un microfono durante una serata di “open mic” e non è più scesa dal palco! Oggi fa parte del cast di “Stand Up Comedy” su Comedy Central e “Dirty Talk”.

Attraverso le perle di saggezza orientale del padre, con Pizza sul gelato Yoko Yamada porta in scena i più svariati argomenti: dalla rettocolite ulcerosa al coming out, dalle crisi esistenziali ai pulcini!

Biglietti: 12 euro (posto unico); gratuità per under 14.

Nella sera di spettacolo, la biglietteria alla Fabbrica delle Candele aprirà alle ore 20.15.

Vendita on-line: Vivaticket.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Il Piccolo.

Info: teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...