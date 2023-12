A 100 anni dall'uccisione di Giovanni Arfelli, una conferenza mette a fuoco l'assassinio

Proseguono gli appuntamenti per commemorare a 100 anni dalla morte il sacrificio del giovane repubblicano Giovanni Arfelli, ucciso proditoriamente cento anni fa con colpi di arma da fuoco esplosi da squadristi fascisti davanti a un caffè in corso Mazzini 161. Sabato mattina, sotto la lapide che ricorda in quella via quel triste episodio la sezione Ami "Giordano Bruno", la sezione Fiap "Giustizia e Libertà", l'Associazione Fratelli Spazzoli hanno posto una corona e il presidente della sezione Riccardo Tessarini ha pronunciato un breve intervento ripercorrendo le cronache che portarono a quel vile assassinio che, nel clima terribile di quel periodo dittatoriale, non vide neppure la possibilità dello svolgimento di pubbliche esequie del giovane ucciso.

Le celebrazioni non sono terminate perchè martedì 12 dicembre alle 17.30 nella sala Randi, in via delle Torri nel Palazzo comunale, si terrà una conferenza che sviupperà il contesto storico e politico in cui avvenne l'assassinio di Giovanni Arfelli da parte dello squadrismo fascista. Introdotto dagli interventi del presidente della sezione Ami Riccardo Tessarini e dal saluto della presidente del consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni terrà una relazione lo storico e giornalista Mario Proli. Intermezzi musicali e canori saranno sviluppati da Filippo Pantieri alla Tastiera e da Marina Maroncelli soprano.