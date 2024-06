A 100 anni dalla nascita di Basaglia, una mostra racconta l'isolamento e punta all'abbattimento dello stigma

È esposta all’Oratorio di San Sebastiano di Forlì fino a sabato 29 giugno (ore 10-12.30 e 15-19) la mostra “Quando l’arte aiuta” con le opere del pittore Vincenzo Baldini e il percorso “Dream Theatre” Progetto Europeo Erasmus + che vede con partner capofila il Centro Diego Fabbri di Forlì, affiancato dall’ AUSL della Romagna – DSM di Forlì, Fundación Intras (Spagna), Asocijacija Kulturanova (Serbia), Landspitali (Islanda) e Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki (Polonia). Un percorso espositivo di valorizzazione dell'espressività artistica come strumento di aiuto e abbattimento dello stigma.

Le due proposte mirano a raccontare, a cento anni dalla nascita di Franco Basaglia, il dramma della disabilità psichica e dell’isolamento di chi ne è colpito. Per la sua mostra “I dimenticati”, Baldini è stato ispirato dal ritrovamento durante la ristrutturazione del manicomio di Volterra di migliaia di lettere e cartoline scritte dai ricoverati, ma che il personale non aveva mai spedito. Dopo la visita alla struttura di Volterra e all’archivio del manicomio di San Servolo a Venezia, l’artista ha elaborato quindi una trentina di grandi tele (dieci in mostra) in cui sono associati volti e scritti, e accanto al quadro è riportata la trascrizione di quelle cartoline, di quelle lettere mai consegnate ai destinatari.

Accanto a questo viaggio nella disperazione e nell’abbandono, la narrazione di speranza proposta invece da “Dream Theatre”, un progetto di formazione per gli adulti. Lo scopo del progetto è potenziare, con percorsi formativi, rivolti agli esperti teatrali agli operatori sanitari con ricaduta sugli utenti/attori, l’attività artistica/teatrale nei luoghi di cura per dare valore alla persona e renderla partecipe della vita della comunità.

L’Europa ha riconosciuto il valore e l’originalità dell’idea di formare gli operatori teatrali sulle attività sanitarie dei centri, mostrando allo stesso tempo ai sanitari il significato e l’impatto delle tecniche teatrali. Il progetto europeo, che si concluderà nel prossimo autunno, ha anche lo scopo di creare linee guida europee per l’attivazione e potenziamento dell’ attiivtà teatrale all’interno dei centri di salute mentale.Le opere della mostra “I dimenticati” sono state in mostra nel 2010 a Londra e poi nell’itinerante “Museo della follia” della Fondazione Sgarbi. Di “Dream Theatre” scorrono i video delle attività formative e interviste realizzate nei diversi paesi, fra cui quelle di “Preraffache?”, spettacolo recentemente messo in scena a Forlì da Gli Ululanti del centro Diurno Ulisse di Ausl Romagna.

Ingresso libero

Info: Centro Diego Fabbri 328 2435950 (Whatsapp)