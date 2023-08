A Bertinoro arriva l’urban artist Luis Gomez De Teran che realizzerà un murale dedicato a Pambianco

Si scaldano i motori per la Festa dell’Ospitalità, che animerà il colle di Bertinoro dal 31 agosto al 3 settembre. Lunedì 28 agosto l’urban artist Luis Gomez De Teran inizierà a lavorare su una parete di parete di via Oberdan per realizzare il grande murale dedicato ad Arnaldo Pambianco che verrà inaugurato venerdì 1 settembre alle 19:30, nell’ambito della Festa.

Nato a Caracas, ma da tempo residente a Roma, Gomez propone un realismo ispirato alla pittura barocca, attraverso l'uso del chiaroscuro e dei forti contrasti di bagliori ed ombre che modellano i corpi, generalmente ritratti su sfondi monocromi spesso oscuri, illuminati da squarci di luce violenta e teatrale. L'artista arriverà a Bertinoro il 27 agosto e sarà accolto in serata da una speciale iniziativa di benvenuto in piazza della Libertà: un momento di incontro, con chiacchiere e racconti sotto le stelle, per ritrovarsi come paese intorno alla memoria collettiva e raccontarla all’ospite che viene da fuori. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a presentare all’artista racconti, immagini e sguardi sulla città di Bertinoro, ma soprattutto sull’indimenticabile Gabanì, offrendogli spunti per la sua opera.

La realizzazione del murales dedicato a Pambianco rappresenta l’anteprima di Paesaggi Plurali 2023, progetto di rigenerazione urbana promosso Comune di Bertinoro.