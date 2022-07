A Bertinoro i “Venerdì d’estate” si accendono con musica, arte ed eccellenze del territorio

Musica, arte, degustazioni: sono questi gli ingredienti dei “Venerdì d’estate” a Bertinoro. È questa una delle novità inserite cartellone estivo 2022 del balcone di Romagna: nei mesi di luglio e di agosto, nelle serate del venerdì, la centralissima piazza della Libertà ospiterà - con inizio alle 19 - concertini, mostre di giovani artisti e banchi d’assaggio dedicati a vini e oli prodotti dalle diverse aziende locali, accompagnati dalle proposte gastronomiche di Colonna Panorama (a luglio) e del circolo “La Rimbomba” (ad agosto).

Si inizia venerdì 8 luglio. In degustazione ci saranno i vini delle cantine Celli e Bisson; con 5 euro si potrà degustare fino a 6 vini. Nel loggiato comunale, invece, esporrà le sue opere Federico Gaggi, e alle ore 21 si esibirà l’Electroacustic Duo, formato da Claudia Macori (voce e chitarra), Antonio Bianchi (batteria). Durante la serata sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere il centro storico storico dai parcheggi di via Allende e via Badia.