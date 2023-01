A Bertinoro il cantautorato rock con Claudia Macori e Antonio Bianchi

Venerdì 27 gennaio al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro arriva il cantautorato d’autore, rock e blues, con Claudia Macori e Antonio Bianchi.

Claudia Macori, cantautrice, laureata in chitarra classica, dal 2003 dà corpo alla sua vena creativa iniziando a comporre brani musicali. Svolge attività concertistica come cantautrice solista, e in duo, si muove tra canzone d’autore, musica sperimentale classica, folk, rock, blues, improvvisazione e sperimentazione elettronica. Nel 2009 Morgan dopo averla scelta per X Factor, decide di invitarla come supporter nel suo tour per Piano Solo. Esperienza con il batterista Matt Johnson nei club di New York. Partecipa al THE 9TH ANNUAL JEFF BUCKLEY TRIBUTE che si tiene a Chicago. Successivamente In Toronto Canada, Hard Rock Cafè in Paris, Velvet di Rimini: in questa occasione duetta insieme al chitarrista Gary Lucas coautore insieme a Jeff Buckley di brani come Mojo Pin e Grace.

Supporter al concerto di Eric Burdon And The Animals al Naima Club di Forlì.

Sul palco della Rimbomba sarà accompagnata dal batterista Antonio Bianchi, professore d’orchestra che suona le percussioni classiche in varie situazioni (dall’orch. Internazionale d’Italia alla orch. Cherubini di Muti) compiendo numerosissime tournée in Italia e all’estero. Ultimamente è stato il batterista di Vinicio Capossela.

Venerdì sera si potrà cenare alle ore 20:00. Il concerto avrà inizio alle ore 21:45. E’ obbligatoria la prenotazione per la cena. E’ consigliata la prenotazione per il solo concerto. Telefono e Whatsapp 333.1296915