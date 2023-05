A Bertinoro il convengo “Aldo Spallicci un repubblicano alla costituente”.

Domani mattina, sabato 13 maggio, si terrà alle ore 10 presso il circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro il convengo dal titolo “Aldo Spallicci un repubblicano alla costituente”. "Abbiamo scelto, come Uil di Forlì insieme al PRI di Bertinoro, di dare corpo a questa iniziativa perché riteniamo che, mai come in questi tempi, sia necessario avere ben chiari principi di fondo con cui affrontare i grandi cambiamenti dei giorni nostri - spiegano dal sindacato -. Sentiamo molto spesso parlare di innovazione ed insieme di evoluzione. Ci avviamo verso grandi transizioni, digitali o ecologiche, con un approccio spesso limitato all’osservazione mentre noi crediamo che mai come oggi sia necessario essere presenti e civilmente attivi".

"Siamo convinti che la Persona debba sempre essere al centro di ogni passaggio, pertanto, in questo momento per noi di mobilitazione, abbiamo scelto di organizzare anche questo piccolo grande evento per approfondire meglio una figura che certamente ha dato “sapore” alla vita del nostro paese ed alla Romagna in particolare. Una valida occasione per scoprire la figura di Spallicci guidati dalle riflessioni del professor Balzani che siamo certi offrirà spunti importanti a tutte\i gli intervenuti", concludono dalla Uil.