A Bertinoro il primo "aperitivo culturale" dell'Accademia dei Benigni con Gabriella Maldini

Giovedì 13 luglio iniziano a Bertinoro gli "aperitivi culturali" dell'Accademia dei Benigni: nella suggestiva cornice della Chiesa di San Silvestro la scrittrice forlivese Gabriella Maldini presenterà il suo libro "Moda. Il favoloso viaggio tra simbolo e desiderio" (Nolica Edizioni, 2021) in compagnia di Ludovico Zanetti e Alessandro Merci: un'occasione da non perdere per approfondire la storia e i significati simbolici degli abiti, tra passato e presente, sulla scia della grande mostra appena conclusa ai Musei San Domenico.

La rassegna proseguirà giovedì 20 luglio alle ore 21:00 a Fratta Terme in piazza Colitto con Pierluigi Moressa che ripercorrerà l'epopea della famiglia Malatesta e si concluderà giovedì 27 luglio alle ore 18:00 nella chiesa di San Donato a Polenta di Dante in compagnia di Paolo Cortesi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei luoghi "insoliti" e segreti della nostra regione.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

Al termine dell'incontro aperitivo offerto a tutti i partecipanti.