A Bertinoro la premiazione delle utime due edizione del concorso di poesia dialettale "Omaggio a spaldo"

Nell'ambito delle manifestazioni per la Festa dell'Ospitalità del 2021, curate dall'Accademia dei Benigni e dal Comune di Bertinoro, giovedì 2 settembre, nella suggestiva cornice della chiesa di San Silvestro a Bertinoro, a partire dalle ore 20:45, verranno premiati i vincitori della XIX e XX edizione del concorso di poesia dialettale "Omaggio a Spaldo", dedicato alla memoria di Aldo Spallicci.

Come ogni anno, sono pervenute tantissime poesie, da tutta la Romagna, di altissima qualità: la serata sarà l'occasione per scoprire i premiati e ascoltare i testi più apprezzati dalla giuria, composta da Elide Casali, Alessandro Merci, Rosanna Ricci ed Enrico Berti, direttamente dalla voce dei loro autori. Perché, come diceva Raffaello Baldini, "certe cose succedono solo in dialetto".

L'Accademia dei Benigni sarà presente alla festa dell'ospitalità anche la sera di venerdì 3 settembre, per consegnare alle classi vincitrici dell'Istituto comprensivo di Bertinoro la borsa di studio dedicata alla memoria di Giovanni Gatti, di cui ricorre il centenario della nascita.

