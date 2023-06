A Bertinoro musica, enogastronomia, cultura, natura: tra i protagonisti Eugenio Finardi ed Enrico Rava

Musica, vini, arte, cultura. Sono gli ingredienti dell’estate 2023 a Bertinoro che si apre con la seconda edizione di “Borghi e Rocche di Romagna”, il ‘marchio’ turistico nato dall’alleanza fra cinque Comuni (Bertinoro, Castrocaro Terme Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio). Un progetto che mai come in questo momento pare opportuno per la voglia di rilanciare la vocazione turistica di questo angolo di Romagna dopo le “ferite” causate dalla terribile alluvione.

Si parte a Bertinoro, dunque, da venerdì 9 a domenica 11 giugno. Una tre giorni ricca di eventi ed iniziative all’insegna di musica, cultura, natura ed enogastronomia grazie alla collaborazione dell’Associazione Strada Vini e Sapori dei colli di Forlì e di Cesena, AIS Romagna, Consorzio Vini di Romagna, Associazione Vignaioli di Bertinoro, Associazione Dai De Jazz, Protezione Civile Bertinoro & Civitella - Ass. di volontariato "Il Molino”, Pro Loco Fratta Terme.

Il Drinkin’ Jazz Festival organizzato dall’associazione Dai De Jazz sarà la “colonna sonora” delle serate nel centro di Bertinoro affollato di stand gastronomici, banchi d’assaggio e degustazioni con protagonisti i prodotti e i vini tipici romagnoli.

Si parte venerdì 9 giugno alle 19.30 nel Palazzo Comunale con l’inaugurazione della mostra di pittura ‘Io lo posso fare’ organizzata da Eleonora Baiardi insieme agli allievi della scuola di pittura. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 18 giugno. Dalle ore 20 nella medievale Piazza della Libertà prende il via Vini e sapori in strada con banchi d’assaggio e prodotti tipici proposti dai produttori aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori. In contemporanea alla Rocca di Bertinoro, aprono i banchi di degustazione dei vini del territorio a cura di Ais Romagna che organizza anche un percorso di degustazione sull’Albana di Romagna alle ore 20.30. Aperitivo Jazz in cantina va in scena alle 18.30 presso Campodelsole con degustazione e live music insieme ai Botte di cool feat con Fabio Morgera e Dario Cecchini.

Dopo aver deliziato il palato è possibile andare alla scoperta dell’affascinante Rocca di Bertinoro con una visita guidata da Ivan Severi alle ore 21.00. Il punto di ritrovo è nella corte interna della Rocca e la visita prevede un costo di 5€. Sempre nella prima giornata tanta musica con il duo Atti e Bianchetti in una Live Jazz session (Piazza Libertà ora 21.45), mentre la Pieve di Polenta ospita un concerto a lume di candela del pianista Mirko Signorile che esegue “A part of me” una raccolta brani composti da Signorile stesso (ore 23.30).

La giornata di sabato 10 giugno protagonista è il Master dell’Albana che vede la partecipazione di 14 sommelier AIS da tutta Italia. A partire dalle ore 15.30 per la prima volta nel Palazzo Comunale si svolgono le finali del concorso nazionale “Trofeo Consorzio Vini di Romagna” che eleggono l’ambasciatore del vitigno autoctono della Romagna. Alle 16 la Chiesa di San Silvestro ospita la presentazione del libro di Romano Donati ‘Campioni Bertinoresi – Ettore Pasini e Arnaldo Pambianco’ alla presenza dell’autore e Gabriele Zelli.

Nella centrale Piazza della Libertà alle 19.30 va in scena Vini e sapori in strada con stand gastronomici e prodotti locali, mentre in Rocca alla stessa ora Ais Romagna propone degustazioni di Albana insieme a vini e prodotti del territorio.

La musica è la grande protagonista della giornata che si apre alle 19.30 in Piazza della Libertà con il jazz di Alberto Fattori Trio, composto da Alberto Fattori al piano, Lorenzo Valentini al basso e Francesco Candelieri alla batteria. Alle 21,45 si chiude con uno dei cantautori che hanno lasciato il segno nella musica italiana: Eugenio Finardi. Nel palcoscenico dei giardini della Rocca salirà insieme a Mirko Signorile al piano e Raffaele Casarano al sax, nel nuovo progetto musicale “Euphonia suite”. Un percorso che trasporta l’ascoltatore in un itinerario emozionale attraverso brani del repertorio di Finardi ma anche di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sull’umana condizione.

Il programma di domenica 11 sarà incorniciato dalla natura con l’evento Jazz & Bike & Trek, che prevede itinerari in mountain bike o trek tra il verde dei dintorni di Bertinoro. Il ritrovo per la partenza bike sarà alla Cantina Campo del Sole alle ore 10.00 per un’escursione tra vigne e ulivi guidata dall’Anomalo Team della Polisportiva De Amicis. Il Lago Cairoli invece sarà il punto di partenza alla stessa ora per l’itinerario trek che prevede laboratorio e passeggiata naturalistica con il naturalista e divulgatore Eddi Bisulli alla scoperta del mondo botanico di Leonardo Da Vinci. A piedi o in bici, ci si ritroverà tutti insieme al Santuario Madonna delle Grazie di Casticciano per il concerto Jazz con Barbara Evans e Valerio Cantori Due alle ore 11.00. A seguire merenda agreste offerta da Pro Loco Fratta Terme.

Il weekend di festa si chiude con il concerto “The Fearless Five” di Enrico Rava, il jazzista italiano conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Rava alla tromba si esibirà alle 21.45 nei giardini della Rocca insieme a giovani musicisti di talento, Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria.

Nel corso della tre giorni è possibile andare alla scoperta del Borgo e della Rocca di Bertinoro accompagnati dalla guida turistica Ivan Severi. Tre gli appuntamenti con visita alla Rocca: venerdì 9 giugno ore 21, sabato 10 ore 17, domenica 11 ore 17. La visita al Borgo è prevista sabato 10 alle ore 19.

Info eventi

Degustazioni. Il ticket è di 15€ e comprende 4 assaggi più la cauzione del calice e sarà acquistabile direttamente in Piazza della Libertà o in Rocca. Per il biglietto per i concerti di Finardi e di Rava: https://www.diyticket.it/

Informazioni: Ufficio Turismo e Cultura - tel. 0543 469213, mail: turismo@comune.bertinoro.fc.it