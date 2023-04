A Bertinoro si celebra il 1° maggio in festa: giornata di memeoria e musica con i Magic Queen

Prezzo non disponibile

Dal 01/05/2023 al 01/05/2023

Bertinoro

Per Celebrare la festa dei lavoratori, il Comune di Bertinoro organizza una giornata all'insegna della memoria e della musica. A precedere il concerto, alle 10:00 un appuntamento presso il Monumento dei 5 Martiri Bertinoresi, per il 77° anniversario della Liberazione e il 78° anniversario dell'eccidio dei 5 martiri. A seguire l'intervento della sindaca Gessica Allegni, di G. Miro Gori Presidente ANPI della Provincia di Forlì cesena e i rappresentanti dei sindacato CGIL, CISL, UIL e intervento musicale della Banda Città di Bertinoro "Power Marching Band".

Dalle 16.00, le celebrazioni si sposteranno presso l'Area Verde di via A. De Gasperi (Pac4) di Santa Maria Nuova per il Concerto del Primo Maggio, con la tribute band Magic Queen. Ad arricchire la giornata open day di musica, sport e creatività, stand della Croce Rossa Italiana, con attività per i più piccoli e dimostrazioni di manovre, spazio gastronomico, con stand allestiti dal Comitato Genitori SMN.