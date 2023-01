A Bertinoro si celebra la Giornata della Memoria con una visita guidata e “I Pomeriggi del Bicchiere”

Prosegue domenica 29 gennaio la rassegna invernale I Pomeriggi del Bicchiere, promossa dal Comune di Bertinoro, che per il primo ciclo di appuntamenti, fino al 12 febbraio, ha trovato un’importante sinergia con il Grand Hotel Terme della Fratta, deciso a far conoscere sempre più il prestigioso centro termale. L'appuntamento di domenica prossima alle 15,30 si svolgerà, quindi, presso il salone del Grand Hotel di Fratta terme e si aprirà con la presentazione del libro “Passerà - storia di una famiglia ebrea negli anni del fascismo” del faentino Roberto Matatia.

Una presentazione pensata e voluta in occasione della Giornata della Memoria: il libro è il racconto di vite in fuga fra continenti sconosciuti, alla disperata ricerca di un luogo capace di restituire dignità e rispetto. Il libro attinge direttamente alle memorie della famiglia dell’autore e vede come protagonisti una donna e i suoi numerosi figli, uniti fra loro dalla soggezione nei confronti di un marito/padre autoritario. Passerà è la parola che riassume la filosofia di vita della famiglia: nonostante tutto, in loro rimane viva la speranza che, prima o poi, tutto il rancore e la paura si possano trasformare in un rassicurante rapporto, fondato almeno sul rispetto reciproco.

Per celebrare la giornata della Memoria, accanto ad una specifica attività con le Scuole dell'Istituto comprensivo di Bertinoro che si svolgerà il giorno stesso (27 gennaio), il Comune di Bertinoro ha previsto anche un momento di visita guidata ai luoghi della memoria che si svolgerà a Bertinoro nella mattina sempre di domenica 29 gennaio, a partire dalle ore 10.30 con tappe al quartiere “Giudecca”, al Museo Interreligioso e a Palazzo Comunale. La partecipazione è gratuita e si prevede la partenza e la conclusione in piazza della Libertà (da sabato 28 gennaio tardo pomeriggio, è ripristinata la normale viabilità del Centro storico: alle 16.00 inaugurazione della nuova pavimentazione di via Roma).

Tornando a I Pomeriggi del Bicchiere, l'incontro con la musica sarà curato dall'ensemble formato dai docenti della Scuola Musicale Dante Alighieri di Bertinoro, che promette di continuare a mantenere davvero alta la qualità artistica di questo momento. Conclude la domenica la degustazione dei formaggi del Caseificio Mambelli, una delle punte di diamante dell’artigianalità alimentare del territorio, che saranno proposti all'assaggio insieme ai vini della cantina Colombina, che ha i suoi pregiati vigneti proprio nel territorio di Fratta Terme.