A Bertinoro terzo appuntamento con “Animare” Cartoon Film Festival

Proseguono gli appuntamenti con “Animare” Cartoon Film Festival, dedicato al cinema di animazione per i giovanissimi. La terza serata eliminatoria del Festival si svolgerà venerdì 6 luglio, alle ore 21.15 a Fratta Terme, nella cornice dell’appena rinnovata piazza Colitto.

Il Festival “Animare”, che è ospitato per il secondo anno dal Comune di Bertinoro, è curato da Sedicicorto in collaborazione con i Comitati Genitori di Fratta Terme, Santa Maria Nuova e Bertinoro, e propone i migliori cortometraggi internazionali di animazione per i più piccoli. E sono proprio i giovani spettatori a giudicarli e a scegliere quelli che nella serata finale del 13 luglio (sempre in piazza Colitto) si contenderanno la vittoria.

L’ingresso alle serate è gratuito. “Animare” Cartoon Film Festival fa parte del cartellone di Bertinoro Estate, promosso dal Comune di Bertinoro.