A Bertinoro torna la rassegna “Ci vediamo all’alba”: nel Belvedere della Rocca appuntamento con l’Orchestrona

Tocca all’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli inaugurare l’edizione 2024 di “Ci vediamo all’alba”, la rassegna musicale che propone suggestivi concerti al sorgere del sole nella cornice della Rocca di Bertinoro. L’appuntamento è per domenica 7 luglio alle 5,36 nel Belvedere di Dante (corte interna della Rocca di Bertinoro). Prodotto da Fondazione Entroterre per Bertinoro Estate, il concerto fa parte del programma della Notte Rosa.

Il titolo “La grande alba della danza” la dice lunga su quello che il pubblico potrà ascoltare. In scaletta walzer e mazurke francesi, gighe e tarantelle, rondeau, manfrine e vecchio liscio emiliano-romagnolo: tutti brani tratti dal repertorio che l'Orchestrona personalizza e ripropone appassionatamente per offrire ai ballerini, ma anche a chi semplicemente vuole ascoltare, una serie di pezzi che facciano muovere i piedi ed il cuore.

Nata una ventina di anni fa da un’idea di Davide Castiglia, l'Orchestrona è una formazione assolutamente atipica, una commistione ben riuscita tra una banda e un’orchestra che non è in realtà nessuna delle due e che, negli ultimi anni, si è trasformata, nella struttura e nel repertorio, fino a diventare una straordinaria macchina da ballo folk. Nell'organico, assolutamente intergenerazionale, adolescenti, adulti ed ultrasettantenni, maestri, allievi ed ex allievi della Scuola, condividono un progetto musicale dove fisarmoniche, violini, violoncelli, contrabbassi, cornamuse, flauti, mandolini, chitarre e percussioni contribuiscono a costruire un repertorio scelto fra i migliori brani da ballo e d’ascolto della musica popolare europea.

Biglietto euro 8,20. Il prezzo del biglietto comprende la colazione. Biglietti in vendita su www.vivaticket.com.