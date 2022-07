A Bertinoro tornano "I giovedì della rocca": cinque appuntamenti tra narrativa, storia e critica letteraria

Dopo due anni di sospensione causati dall'emergenza pandemica l'Accademia dei Benigni torna a organizzare, con il patrocinio del Comune di Bertinoro, una rassegna estiva di incontri con l'autore per promuovere le opere più interessanti scritte negli ultimi mesi dai propri soci riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni del nostro territorio. L'appuntamento è per il tardo pomeriggio dei giovedì di luglio, agosto e settembre, nella suggestiva cornice della rocca arcivescovile di Bertinoro, precisamente nella sala "Fabrizio Fornasari" del Museo Interreligioso.



Gli incontri, a ingresso libero e aperti a tutti, iniziano giovedì 28 luglio alle ore 18:00 con la presentazione dei "Racconti umoristici" di Maurizio Boscherini; proseguono giovedì 4 agosto, sempre alle ore 18:00, con il romanzo storico di Paolo Cortesi "Il giorno del giudizio", ambientato in Romagna durante la convulsa età napoleonica; tale temperie storica sarà protagonista anche del terzo appuntamento, giovedì 11 agosto, che avrà al centro Paolo Poponessi e il suo "Abbasso Napoleone! Ribelli e rivolte a Forlì (1796-1813)". Il ciclo prosegue poi giovedì 25 agosto, sempre alle ore 18:00, con "Sotto avverso cielo più chiara luce. Lecturae Dantis e note sul dantismo romagnolo", il recente volume di saggi danteschi di Pantaleo Palmieri, da decenni impegnato nello studio e nella divulgazione del nostro maggiore poeta. La manifestazione si conclude infine giovedì 15 settembre, alle ore 21:00, con la presentazione del libro di Pierluigi Moressa "Caterina Sforza. Potere e bellezza nel Rinascimento". Introducono gli incontri e dialogano con gli autori Giampaolo Amadori e Alessandro Merci.



Le iniziative dell'Accademia dei Benigni proseguono poi nel mese di settembre, con le tradizionali "Giornate polentane", dedicate a Carducci e a Dante. Sabato 10 settembre, a partire dalle ore 16:30, si terrà presso il sagrato della Chiesa di Polenta, il CVII raduno carducciano, che vedrà protagonista Alice Cencetti, dell'Università di Firenze, che terrà un'orazione dal titolo "Le ire funeste del Carducci critico: il polemista di Confessioni e battaglie", e l'attrice cesenate Rosina Biondo, che declamerà l'ode "La chiesa di Polenta". Domenica 18 settembre, sempre a Polenta alle 16:30, si terrà invece la XIV giornata dantesca, che avrà come ospite d'eccezione il professor Alfredo Cottignoli, già ordinario di Letteratura italiana e di Filologia e critica dantesca, che terrà una conversazione dal titolo "Pedagogia dantesca: Dante maestro e allievo". Al termine delle due giornate merenda agreste e brindisi augurale offerti a tutti i partecipanti.



Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito; non occorre prenotazione.