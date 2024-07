A Bertinoro tutto pronto per Piadina Dancing Night: la Notte Rosa celebra il pane della Romagna

Tutto pronto a Bertinoro per Piadina Dancing Night, l’evento che celebra due simboli della Romagna – la piadina e il liscio di Secondo Casadei – durante la Notte Rosa. Appuntamento venerdì a partire dalle 19 nella centralissima piazza della Libertà, balcone affacciato sulla pianura romagnola. Ricco il programma della serata, fra enogastronomia, show cooking musica e intrattenimento, con uno speciale omaggio per i 70 anni di “Romagna mia”.

Organizzato per il secondo anno consecutivo dal Comune di Bertinoro e dal Consorzio di Promozione e tutela della Piadina Romagnola Igp, l’evento promette di far degustare e raccontare la Piadina a Indicazione Geografica Protetta. In programma anche show cooking e racconti con la maestra di Cucina Carla Brigliadori di CheftoChef, che svelerà i segreti per una piadina perfetta, e, dalle 19 alle 20 un laboratorio per i più piccoli, che potranno mettere le mani in pasta e cimentarsi con il mattarello. A coordinarlo la sommelier Caterina Valbonesi,

La Piadina Romagnola Igp sarà accompagnata dai prodotti tipici dell’Emilia Romagna: la Coppa Piacentina Dop, la Patata di Bologna Dop, la Cipolla di Medicina, l'Aceto balsamico di Modena Igp, selezionati dai rispettivi Consorzi di Tutela lo Squacquerone di Romagna Dop, messo a disposizione dal Caseificio Mambelli e altre prelibatezze, come gli assaggi di Olio Evo a km 0 curati dall’Azienda Agricola Nardini Loretta. In abbinamento i vini tipici della Sottozona di Bertinoro, Albana e Sangiovese in testa, e di altre aree della Romagna, serviti e raccontati dai sommelier di Ais.

Il ‘menù’ di Piadina Dancing Night propone 3 farciture di Piadina Romagnola IGP in versione classica e gourmet, un gelato ‘notte rosa’ con cialda di piadina, tre degustazioni di vino a cura dell’Associazione Vignaioli di Bertinoro e di Ais. Ingresso: € 20,00 alle casse la sera dell’evento. In omaggio ai partecipanti la tasca e il calice da degustazione. Dopo le 21.30, via anche alla musica dal vivo e alle danze con "Un Ballo liscio” a cura di Riccardo Tesi e Claudio Carboni, per rendere omaggio all’inno della nostra terra composto 70 anni fa dallo ‘Strauss di Romagna’ Secondo Casadei e ancora oggi più vivo che mai. Durante la serata saranno in funzione navette gratuite dai parcheggi di Badia e Allende.

L’evento Piadina Dancing Night è organizzato a cura del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP e del Comune di Bertinoro con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna e l’operatività di Agenzia PrimaPagina. I prodotti sono messi a disposizione dai Consorzi regionali, dal Caseificio Mambelli, da Mo.ca. spa che fornisce il gelato. La serata, vede la collaborazione dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, dell’Associazione dei Vignaioli di Bertinoro e di Ais Romagna.