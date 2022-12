A Bertinoro ultimo dell'anno a Teatro con Maria Pia Timo e i Montefiori Cocktail

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Bertinoro celebra l'ultimo giorno dell'anno con un evento davvero speciale. Ci si ritrova alle 21:30 per festeggiare insieme l'inizio del nuovo anno presso il Teatro ex Seminario / Novelli con lo spettacolo Corpo, una performance graffiante e spassosa, dell'inconfondibile Maria Pia Timo. Seguirà il New Year Cocktail Party, musica dal vivo, con tinte anni '60 e '70, con i Montefiori Cocktail.

Brindisi di mezzanotte incluso per tutti i partecipanti. L'evento è al completo, per accedere alla lista d'attesa, inviare una mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it o contattare gli uffici al numero 0543 469213.