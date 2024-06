A Bertinoro un week end dedicato alla musica giovane con i concerti del progetto “Per chi crea”

Musica giovane protagonista a Bertinoro nel week end del 29 e 30 giugno, quando nei giardini della Rocca andranno in scena i concerti del progetto "Per Chi Crea" promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con SIAE. Quattro le performance in programma, due per serata, tutte a ingresso gratuito.

Si comincia sabato 29 giugno, alle ore 20.30 con il concerto di Andrea Missiroli, compositore e polistrumentista. Esploratore ed amante di vari generi musicali dalla classica al punk, dal folk al jazz, ha partecipato a vari progetti musicali in tutta Europa.

Alle ore 22.00, riflettori puntati su Orange Combutta, progetto nato da un’idea di Giovanni Minguzzi. Punto di partenza il trio con Davide Tardozzi e Lorenzo Serasini, poi la formazione si è allargata, per creare un collettivo che permettesse di sperimentare in varie direzioni compositive. Fra le collaborazioni, spiccano quelle con Mattia “Matta” Dallara (Amycanbe, Lucifour M, Mack, Jestofunk…) e con MYK L (aka Michele Ducci degli M+A che partecipa come featured artist). Il sound “Orange Combutta” è fatto di ritmica soul hip-hop, sintesi orchestrale, live electronics, samples, un theremin surrealista, voci eteree e melodie sognanti.

Il programma del 30 giugno si apre alle 20.30 con Filarmonica Fluida, progetto di musica elettroacustica strumentale nato dalla residenza del pianista e tastierista Filippo La Marca presso il Duna studio di Andrea “Duna” Scardovi. Deriva dalla voglia di creare uno spazio musicale completamente libero, in cui poter sperimentare generi diversi e studiare timbriche ibride, di strumenti acustici ed elettronici. Dal vivo i brani dell’ep si dilatano, lasciando spazio a momenti di improvvisazione.

Infine, alle 22:00, sarà sul palco Effetto Brama, ottetto di giovani musicisti emiliano-romagnoli nato nel 2020 e che opera nell’ambito della sonorizzazione dal vivo e della sintesi tra linguaggi multimediali e nuova musica. A Bertinoro propone “Rapsodia del magico e dell’onirico”, con l’accompagnamento musicale dal vivo di una raccolta di brevi filmati del primo Novecento sul tema del fantastico.