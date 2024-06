A Bussecchio si racconta l'esperienza di Don Lino Andrini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio propone per lunedì 24 giugno alle ore 21,00 un incontro dal titolo 'Sappiamo ancora generare?L'esperienza di Don Lino Andrini". "Oggi viviamo il dramma della sterilità della Chiesa in occidente. Ascolteremo testimonianze su un sacerdote che ha generato centinaia di ragazzi al cristianesimo ", spiegano gli organizzatori.

Interverranno: Fabio Turchi, uno dei primi sei ragazzi incontrati da Don Lino a Regina Pacis e Chiara Boschi, una delle ultime ragazze suscitate ad una coscienza di fede.

L'incontro è realizzato nell'ambito della rassegna 'Eravamo 4 amici al bar', a cura di Don Luigi Casamenti.