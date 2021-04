A caccia di versi romagnoli, torna il concorso di poesia dialettale "Antica Pieve"

Il Comitato Culturale di Pieveacquedotto ha indetto, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, Comune di Forlì e Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna, il Concorso di poesia dialettale romagnola Antica Pieve 2021. L'iniziativa, giunta alla 26esima edizione, ha come obiettivo fondamentale la salvaguardia e la valorizzazione della lingua dialettale, patrimonio culturale da non disperdere, ma da valorizzare e far conoscere.

Ogni poeta può inviare una poesia inedita, in dialetto romagnolo, in triplice copia, con relativa traduzione in italiano; ogni copia non deve essere firmata ma siglata con un motto, motto che deve essere scritto anche sulla busta allegata alla poesia e contenente le generalità dell'autore. Le poesie devono essere inviate entro il 31 luglio 2021. La partecipazione al concorso è gratuita.

In collaborazione con il Foto Cine Club di Forlì, le poesie premiate saranno fonte di ispirazione per uno scatto fotografico; le immagini realizzate saranno proiettate durante la premiazione. La premiazione è prevista, disposizioni anti Covid permettendo, nel mese di settembre 2021 in sede da definire. Il bando completo può essere scaricato dal sito del Comitato Culturale di Pieveacquedotto.