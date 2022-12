A Carpena il presepe meccanico nato dall'ingegno di due forlivesi

L’8 dicembre, la festa dell’Immacolata Concezione, è tradizionalmente il giorno in cui tutti gli italiani addobbano l’albero, iniziano gli acquisti dei regali di Natale ma soprattutto, allestiscono il presepe. Quest’ultima attività vede protagonisti in particolare due intraprendenti forlivesi, Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi, che hanno fatto della costruzione del presepe un’arte meccanica. Hanno infatti progettato e costruito un presepe meccanico esteso su sei metri di lunghezza e quattro di profondità, le cui statue sono state lavorate e adattate una ad una per consentire il movimento a tempo dei diversi personaggi.

Un intero ciclo di movimento ha una durata di sei minuti e ripercorre l’intera giornata della nascita di Gesù bambino, dall’alba fino al tramonto. Ogni statua effettua un movimento personalizzato e diverso dalle altre, in base al contesto in cui è collocato. All’inaugurazione che si terrà in data 8 dicembre dalle ore 14:30 presso l’area verde Via Magnani angolo via Brando Brandi di Carpena, saranno presenti anche il vicesindaco Daniele Mezzacapo e l’assessora Andrea Cintorino. A tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo rinfresco organizzato per l’occasione.

Il presepe potrà essere visitato fino al 7 gennaio tutti i giorni e dall’8 gennaio al 31 gennaio solo sabato e domenica. Nei giorni feriali l’orario di apertura sarà dalle 15:00 alle 18:00, mentre nei giorni festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. La passione per questa opera artigianale occupa l’intero anno dei due amici forlivesi che si pongono anche il lodevole obiettivo di aiutare i più bisognosi. Infatti, eventuali offerte ricevute dai visitatori saranno devolute alla “Casa famiglia Sant’Andrea di Papa Giovanni XXIII” di Carpena.