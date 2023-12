A Castrocaro si illumina il Natale con i tradizionali fuochi ed un calendario di inizative fino all'Epifania

Fino al 7 gennaio Castrocaro Terme e Terra del Sole propongono una serie di iniziative grazie alle associazioni di volontariato, tra il calore della tradizione e la magia dell'atmosfera nei borghi. Si parte il 23 dicembre con la Camminata di Natale: alle 14:30, dalla Chiesa di Sadurano, escursione sul sentiero "Domenico Settanni": Sadurano - Castrocaro Terme - Terra del Sole - Ladino - Massa - Sadurano (lunghezza 12 km - durata circa 3 ore). Al termine della camminata: visita guidata da Alvaro Lucchi alla Chiesa di S. Maria Assunta e alla Via Crucis di Sadurano, vin brulè offerto ai partecipanti. Per i soci che desiderano mangiare una piadina, il Circolo ACLI è aperto.

E' gradita la prenotazione: Valentina 348 0592352 - Emanuele 351 9911275. In caso di maltempo, l'escursione è rimandata a sabato 30/12/2023

Alle 15:00 nel borgo Storico di Castrocaro Terme "Il presepe di Greccio": i ragazzi della catechesi della Comunità Parrocchiale di Castrocaro e Pieve Salutare propongono una rappresentazione del Presepe Vivente, a 800 anni dal Primo Presepe realizzato da San Francesco. La Manifestazione si svolgerà nel Centro Storico, con ritrovo nei pressi del Battistero di San Giovanni, per poi scendere e raggiungere la Chiesa dei SS Nicolò e Francesco, dove si svolgerà la scena della Natività. In caso di maltempo, la rappresentazione si svolgerà in Chiesa.

Domenica 24 dicembre alle 22:00 presso la Chiesa di S. Reparata Terra del Sole Presepe Vivente che precederà la Veglia di mezzanotte. a cura del Gruppo Giovani Terra del Sole

Dal 24 dicembre al 6 gennaio dalle 17:00 alle 23:00 in Piazza del Buonincontro a Castrocaro Terme brucerà 'E fog d'Nadel': serate di veglia insieme intorno al fuoco allestito in Piazza del Buonincontro, con degustazione di vin brulè e specialità gastronomiche della tradizione, animazioni per bambini, musica popolare, per respirare una calda atmosfera natalizia a cura di Gruppo Alpini "Carlo Bandini" in collaborazione con Consorzio Castrumcari, Corri Forrest A.S.D., Pro Loco Castrocaro. Il programma:

• 24/12: VIGILIA INSIEME Babbo Natale e i Cappelletti in brodo

• 25/12: BUON NATALE! Caldarroste e vin brulé

• 26/12: AUGURI IN COMPAGNIA Piadina fritta e bruschette

• 27/12: SERATA DEI COMMERCIANTI DEL TERRITORIO

ore 18:00 Compagnia del Sole e dell'Acqua si esibiscono Bassetti Alessandra (piano), Fabbri Letizia (arpa celtica) e Gurioli Barbara (flauto traverso) della Scuola di Musica di Terra del Sole che sulle note di musiche popolari ci porteranno in magiche atmosfere di terre lontane

• 28/12: CAMMINATA DELLE FESTE a cura di Corri Forrest A.S.D.

• 29/12: LA CICCIOLATA a cura di Pro Loco Castrocaro, ore 20:00 Canti popolari con il Gruppo Valmontone

• 30/12: SALUTIAMO L'ANNO VECCHIO... GIOCANDO! Truccabimbi, laboratori creativi e giochi di una volta per tutti i bambini, 1° edizione Gara di taglio del tronco di legno con accetta a tempo!

• 31/12: ASPETTANDO IL VEGLIONE Caldarroste e vin brulé

• 01/01: BUON ANNO! Piadina fritta e bruschette

• 02/01: RUOTE ATTORNO AL FUOCO Serata dedicata al mondo delle 2 ruote

• 03/01: ANCHE GLI ANGELI MANGIANO FAGIOLI Stufato della tradizione a cura di Pro Loco Castrocaro

• 04/01: LA CINGHIALATA Tagliatelle al ragù di cinghiale

• 05/01: POPARTY ON ICE a cura del gruppo Sappada e Ass. Kalipé. Arriva la Befana!

• 06/01: ARRIVANO LA BEFANA E I PASQUALOTTI Valmontone con le calze per tutti

i bambini! Nel pomeriggio, truccabimbi, laboratori creativi e giochi di una volta. Gran finale gastronomico con il Maialino arrosto

Dal 24 Dicembre al 7 gennaio in Piazza d'Armi a Terra del Sole La Banda del fuoco e la Magia del Natale a Palazzo Pretorio di Terra del Sole e Giardino Cosimo I de Medici. Storica rassegna di Presepi artigianali a Terra del Sole e mostra fotografica dei Presepi partecipanti nelle precedenti 35 edizioni. Orario di apertura: tutti i giorni dal 24 Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024 ore 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30 a cura di Pro Loco Terra del Sole

Venerdì 29 Dicembre alle 20:30 presso la Chiesa di Castrocaro, i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alla GMG di Lisbona parleranno della loro esperienza e racconteranno cosa hanno vissuto in Portogallo lo scorso agosto.



Giovedì 4 Gennaio alle 20:30 all'asilo Fratelli Paganelli tombola di autofinanziamento a cura del Gruppo Giovani Terra del Sole.

Sabato 6 Gennaio alle15:30 in Piazza d'Armi a Terra del Sole, la Befana arriva in Piazza con dolci e tanta allegria. Alle16:15 al Padiglione delle Feste il Concerto dell'Epifania: tadizionale concerto del Corpo Bandistico "A. Orsini" di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Domenioca 7 gennaio dalle ore 9:30 alle 12:30 - Via del Lavoro (in prossimità della Scuola dell'Infanzia Gianni Rodari) ci sarà la dimostrazione dei Carioli romagnoli: prove gratuite per tutti coloro, adulti e bambini, che vogliono scoprire le tecniche di costruzione e provare questi mezzi in legno, dalla tradizione antica e dal divertimento assicurato.



VISITE GUIDATE E LABORATORI DI NATALE

presso il Palazzo Pretorio di Terra del Sole e la Fortezza di Castrocaro Terme

• FORTEZZA DI CASTROCARO

ORARIO INVERNALE DI APERTURA:

Sabato: 15:00-19:00. Domenica e festivi: 10:00-13:00 / 15:00-19:00

Calendario Visite da aggregazione libera

Dom 24/12 - ore 16:00

Dom 31/12 - ore 10:30

Lun 01/01 - ore 16:00

Sab 06/01 - ore 16:00

Calendario Laboratori di Natale

Sab 30/12 - ore 16:00: FUOCHI D'ARTIFICIO DA CAMERA

Ven 5/01 - ore 16:00: LA BEFANA VOLANTE

• MUSEO DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE PRESSO IL PALAZZO PRETORIO DI TERRA DEL SOLE

ORARIO INVERNALE DI APERTURA:

Da Lunedì a Sabato: 15:00-19:00. Domenica e festivi: 10:00-13:00 / 15:00-19:00

Calendario Visite da aggregazione libera

Dom 24/12 - ore 10:30

Dom 31/12 - ore 10:30

Calendario Laboratori di Natale

Sab 23/01 - ore 16:00: VETRATE DI NATALE

Giov 04/01 - ore 16:00: LA BEFANA DI FELTRO

COSTO DEL BIGLIETTO DI INGRESSO (alla Fortezza e al Palazzo Pretorio):

– Intero: € 5,00 (da 15 a 65 anni)

– Ridotto: € 4,00 (da 7 a 14 anni, over 65 anni, docenti con carta docente)

– Gratuito: da 0 a 6 anni, residenti nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, disabili con accompagnatore

COSTO DELLA VISITA AD AGGREGAZIONE LIBERA (alla Fortezza e al Palazzo

Pretorio): € 5,00 a partecipante. Durata della visita guidata: 1 ora e mezza. Per info e iscrizioni scrivere al 349 9766518 (whatsapp o sms) entro le ore 12.00 del giorno precedente la visita

COSTO LABORATORI DIDATTICI alla Fortezza e al Palazzo Pretorio): € 5,00 a bambino

Durata 1 ora. Consigliati dai 6 ai 12 anni. Per info e iscrizioni: didattica@formulaservizi.it entro le ore 12.00 del giorno precedente la visita



Info: UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

tel. 0543 769631 – 350 5193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel, www.castrocarotermeterradelsole.travel