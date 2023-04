A Castrocaro Terme sboccia la primavera: tra fortetezze, mercati, intrattenimento e cammini

Un weekend ricco di appuntamenti a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Mentre a Terra del Sole si svolge Eliopoli Terra di Confine, raduno internazionale di gruppi storici di primo Seicento, il viale Marconi, a Castrocaro Terme, sarà invaso dal Mercatino di Forte dei Marmi, da spettacoli di intrattenimento e dal mercato contadino a Km0. Le attività della nuova edizione di “Borgo a Primavera” saranno avviate alle 08:00 e il programma dell’evento si svilupperà durante tutto l’arco della giornata di sabato 29 april, fino alle 19:00 di sera.

Su viale Marconi i partecipanti potranno dedicarsi allo shopping di artigianato di qualità tra “le boutique a cielo aperto” degli ambulanti di Forte dei Marmi, con le loro proposte sempre ricercate e di tendenza. In Piazzale Poggiolini, invece, sarà possibile reperire prodotti enogastronomici stagionali del territorio, presso il mercato contadino. Ogni banchetto del mercato offrirà unicamente prodotti a Km0. Borgo a Primavera, tuttavia, non è solo un evento dedicato allo shopping ma anche all’intrattenimento di grandi e piccini. A riempire ogni momento di questa giornata primaverile ci penseranno, infatti, incursioni musicali a cura del Corpo bandistico di Terra del Sole e i giochi di strada a cura di Associazione Nonno Banter 57.

Da sabato 29 Aprile inoltre riaprirà al pubblico la Fortezza di Castrocaro Terme. Da circa un millennio il grande maniero, eretto sullo sperone roccioso che ne ha fatto un affascinante e originale soggetto panoramico, vigila sul sottostante paese. Un irripetibile connubio in cui l’architettura fortificata si è inscindibilmente legata all’ambiente circostante. Unica nel suo genere, per tipologia e ampiezza, la Fortezza di Castrocaro è composta da tre distinte opere architettoniche e difensive: il Girone, la Rocca e gli Arsenali Medicei.

Orario di apertura ??????, ???????? ? ??????? ????? ??:?? ???? ??:??. Ingresso alla Fortezza e al Museo storico: € 5,00 Visita guidata su prenotazione.. ????: Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme tel. 0543 769631 – cell. +39 350 5193970 mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel

Entrata a pieno merito a far parte del Cammino di Sant’Antonio, la tappa Forlì-Dovadola transita per il borgo antico di Castrocaro Terme. Proprio da qui, lunedì 1 maggio, ci si mette in marcia lungo il Sentiero del Santo, riscoprendo il tracciato anticamente percorso dal frate francescano per raggiungere la chiesa di San Mercuriale a Forlì, dove divenne noto per l’omelia del settembre 1222. Si giungerà all’eremo, luogo di pace e raccoglimento dove Antonio dimorò insieme a una piccola comunità di monaci. Qui, insieme all’abbazia e alla grotta della meditazione, ci si soffermerà sui 18 pannelli a mosaico sul tema ‘Montepaolo nella storia’ che ricordano le fasi cruciali della vita di sant’Antonio. Realizzati dalla Cooperativa mosaicisti di Ravenna, sono stati ricavati da altrettante opere di artisti emiliani e romagnoli.

Pranzo al sacco. Prima di ripartire, si riceverà un saluto da parte delle Sorelle Clarisse dell’Eremo.

E dopo tanto nutrimento per lo spirito e per la mente, una sosta presso le Cantina Marta Valpiani sulla via del ritorno ricorderà l’importanza delle eccellenze enogastronomiche del territorio, con vini e prodotti tipici che completeranno un’esperienza emotivo-sensoriale all’insegna del vivere secondo natura.

L’escursione sarà condotta da Laura Mengozzi, Guida Aigae. Distanza: 15 km ca. Durata: escursione in giornata; tempo in movimento 4 ore Dislivello: +/- 250 mt Difficoltà: Facile. Costo di partecipazione all’escursione guidata: € 15,00 in omaggio una borraccia termica della Romagna dello Spungone. Costo degustazione presso Cantina Marta Valpiani: € 15,00 (da regolare in loco) Si articola nell’assaggio di 3 vini aziendali accompagnati da bruschetta con olio extravergine di oliva di produzione, piadina e tagliere di salumi. Visita alla cantina, alla bottaia e passeggiata in vigna.

Orario e luogo di ritrovo: ore 9.00 presso I.A.T. Informazione e Accoglienza Turistica Castrocaro Terme – via G. Garibaldi n.46 a Castrocaro Terme. In caso di maltempo, l’escursione è posticipata a Sabato 13 Maggio 2023.

INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 0543 769631 – cell./whatsapp +39 350 5193970 mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel