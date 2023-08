A Castrocaro torna la commedia dialettale con la Cumpagnì Dla Zercia

Torna a Castrocaro Terme il teatro dialettale, con la “Cumpagnì Dla Zercia” che, mercoledì 9 agosto alle 21:00, in piazza Machiavelli, presenta "Zibaldòn Rumagnol"

La Compagnia presenta così lo spettacolo: "Coloro che ci conoscono sanno bene che la nostra specialità risiede nella rappresentazione di commedie strutturate che raccontano un po’ della nostra vita, sia del giorno d’oggi che dei tempi passati.In questa occasione “prendiamo un po’ di traverso”; nel senso che andiamo a cercare un po’ della nostra anima, di quell’anima romagnola che possedevamo prima che ci piombassero addosso tutti quei cambiamenti che hanno inquinato la maniera di pensare nonché il modo di osservare le cose del mondo. Lo facciamo ricorrendo ad alcune poesie, un po’ di musica e qualche scherzo comico (farse…). Una maniera come un’altra per fare visita ai nostri sentimenti e, allo stesso tempo, correre dietro a un sorriso ben sapendo che i tempi sono cambiati. Cosa pensiamo di mettere in risalto in questo modo? Che il romagnolo ha delle brutte maniere, che è un po’ brusco nei modi e che presenta poche finezze…. Per forza, lo dice anche il poeta (Aldo Spallicci): e’ rumagnulaz al momento della creazione non è stato modellato con le mani bensì coi piedi! Difatti è venuto al mondo ( sempre secondo il poeta) come effetto di un calcio int un cùdal. Comunque, quando vuole, sa esprimere nobili sentimenti. E così emerge una galleria di personaggi di una Romagna che non esiste più, una Romagna che è rimasta solo nei ricordi".

Ingresso libero. Info: tel. +39 0543 769631 – cell./wa +39 350 5193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel