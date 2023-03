A Castrocaro una domenica in mountain bike per ricordare Monica Bandini

Si svolgerà domenica 12 marzo il primo Memorial Monica Bandini di Castrocaro Terme: un evento sportivo dedicato agli appassionati di Mountain Bike che già sta superando i duecento iscritti. La manifestazione sportiva, patrocinata dal Comune romagnolo, dal Consorzio Castrumcari e dal Coni, è organizzata dall'Associazione Ads Contest 360 ed è aperta a tutti gli atleti in possesso di regolare tesseramento alla Federazione Ciclistica Italiana o altro ente di promozione sportiva convenzionato.

Le iscrizioni saranno aperte già sabato 11 dalle ore 16:00, mentre la partenza della gara è prevista per le 9:30 di domenica con ritrovo presso il Campo Sportivo castrocarese in Via Battanini. Si svolgeranno contestualmente la 5° tappa Mare e Collina valida per il Campionato MTB e Gravel, oltre alla prima tappa Romagna Bike CUP lungo un percorso segnato di 31 chilometri e 750 metri di dislivello con terreno misto sterrato-collinare e alcuni tratti di asfaltato. La gara, seguita da mezzo apripista e servizio scopa, attraverserà alcune delle zone paesaggisticamente più affascinanti del territorio quali Rio Cozzi, il crinale di Converselle e Monte Paolo, sulle orme del Sentiero del Santo, la frazione di Bagnolo e il Parco Fluviale di Castrocaro. Alle ore 13:00 circa si procederà con le premiazioni presso la Polisportiva Derby in Via Vallicelli che ospiterà il consueto Pasta Party.

L'iniziativa è intitolata al ricordo di Monica Bandini, locale campionessa che conquistò tre medaglie consecutive nella cronometro a squadre ai mondiali dal 1987 al 1989, salendo sul gradino più alto del podio con l'oro indossato a Renaix, in Belgio, nel 1988. Monica Bandini, che partecipò a diversi Tour de France e che divenne la regina delle Granfondo dopo l'addio alla carriera professionista, scomparve improvvisamente e prematuramente nel 2021, all'età di 56 anni, per un malore fatale.