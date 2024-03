A Castrocaro una mattina alla scoperta dei carioli romagnoli

Prezzo non disponibile

Domenica 10 Marzo, dalle ore 9:30 alle 12:30, nella pista ciclopedonale via Vai al Polo Scolastico di Castrocaro Terme e Terra del Sole si va alla scoperta dei carioli romagnoli. Prove gratuite per tutti coloro, adulti e bambini, che vogliono scoprire le tecniche di costruzione e provare questi mezzi in legno, dalla tradizione antica e dal divertimento assicurato.

Piccola merenda per tutti presso la Biblioteca Comunale, a cura del Gruppo Romagnoli Carioli con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

In caso di maltempo, l'iniziativa è rimandata a Domenica 24/03/2024