A Civitella torna, dopo lo stop, la Fiera dei Santi: quest'anno anche la Festa della castagna

Indirizzo non disponibile

Dopo un anno di stop causato dalla pandemia, torna l'attesso appuntamento civitellese con la famosa Fiera dei Santi. Alla quale si aggiunge, domenica 31 ottobre, anche la Festa della castagna. Un doppio appuntamento che parte, con piadina fritta e alla lastra, caldarroste, crescionie vin brulè in piazza Beliguer, domenica.

Lunedì 1 novembre invece, a partire dalle 8:00, si apre la Fiera dei Santi: per tutte le vie del centro ci sarà il mercato ambulante, in piazza Berlinguer, il mercato contadino “Voler bene alla Terra” e il mercato delle opere dell'ingegno, in piazza Matteotti ci saranno l'Info point ed il punto ristoro, con la vendita anche del titpico dolce civitellese la "panza". E poi "Il Bidente crea" laboratori con artisti locali.

All'interno della Rocca si potrà visitare la mostra fotografica delle scolaresche civitellesi "Ritorno a scuola", dal 1900 ai giorni nostri e alle 15:30 si terrà il convegno "Dai grani antichi una possibilità per le nostre colline". Laboratori a tema tutto il giorno.

La manifestazione è organizzata seguendo i protocolli anti Covid.