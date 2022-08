A Corniolo una settimana fra arte e natura con spettacoli e laboratori per tutte le età

In occasione del secondo appuntamento di Monti Orfici, la compagnia svizzera di fama internazionale “Nicole&Martin” giungerà in Appennino con il proprio tendone da circo bianco. Nel cuore delle montagne, immerso nel paesaggio naturale sorgerà un nuovo teatro popolare, un luogo di incontro per persone di tutte le età, cultura e estrazione sociale. Gli spettacoli pluripremiati di “Nicole&Martin” stupiscono per la straordinaria capacità di integrare le varie forme di abilità circensi e musicali con la narrazione di una fiaba classica. Grandi e piccini verranno presi per mano e accompagnati per un indimenticabile e poetico viaggio. Negli stessi giorni si svolgerà anche un’intera settimana di Escursione Teatrale, giunta alla sua X edizione, rivolta per questa occasione a tutte le età: bambini, giovani, adulti e famiglie. I boschi, la piazza e le strade del piccolo borgo di Corniolo brulicheranno di fantasia, spettacoli e laboratori artistici in natura. A cura di Teatro Zigoia, in collaborazione con il Comune di Santa Sofia

Il programma

dal 9 al 14 agosto - Corniolo

Escursione Teatrale

(posti esauriti)

Teatro, musica dal vivo, escursioni, racconto e movimento.

12 agosto ore 21 - Corniolo (loc. San Martino)

WASSILISSA - da una fiaba tradizionale russa

Nicole&Martin

La giovane Wassilissa, orfana di madre, vive con il padre e la sua nuova famiglia. La matrigna e le sorellastre, invidiose della sua bellezza e diligenza, la tormentano e la costringono a servirle. Un giorno, per sbarazzarsi di lei, la mandano nella foresta a cercare il fuoco dalla strega Baba Jaga. Ma Wassilissa ha con sé un dono speciale, che la aiuterà a superare tutti gli ostacoli. Lo spettacolo fa parte della programmazione del Festival Di Strada in Strada 2022, che si terrà a Corniolo nella stessa giornata.

13 agosto ore 21 - Corniolo (loc. San Martino)

I MUSICANTI DI BREMA - da un racconto dei fratelli Grimm

Nicole&Martin

Un bel quartetto, i musicanti di Brema! Un asino, un cane, un gatto e un gallo… Sono vecchi e non soddisfano più i loro padroni: rischiano una fine ingloriosa. Decidono di darsela a gambe e partono alla volta di Brema per diventare musicisti…Riusciranno mai ad arrivare?

14 e 15 agosto - Parco della Resistenza, Santa Sofia

IROS ANGHELOS - messaggero di Primavera

Teatro Zigoia e Wakaouwa Teatro

La leggendaria impresa di Giasone e degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro... raccontata non dagli eroi, ma dalle donne che li hanno incontrati, amati, aiutati, odiati. Uno spettacolo di commedia, mito, canti polifonici dalla Grecia, Armenia, Georgia e Mar Nero.