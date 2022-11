A Cusercoli appuntamento con la Festa del maiale: 13esima edizione della cicciolata

Prezzo non disponibile

Appuntamento domenica 4 dicembre a Cusercoli con la Festa del Maiale, ovvero la 13esima edizione della cicciolata. Durante tutta la giornata mercatino natalizio degli hobbisti e idee regalo, giochi e gonfiabili in Piazza Don Luigi Brighi emntre in Piazza D. Piolanti stand con piadina romagnola, piadina fritta, ciccioli e vin brulé.

Si parte alle 7.00 con il mercato agroalimentare, alle 9.00 inizia la lavorazione e vendita della carne, mentre alle 11.30 apre lo stand gastronomico di via Carini. Alle 14.00 la gara di ciccioli. Per iscrizioni 339 6040349 o info@prolocochiusadercole.it. Alle 15.00 intrattenimento per bambini...aspettando Babbo Natale che arriva alle 16:30. mentre alle 17.30 è prevista l'ccensione dell’albero di Natale

Intrattenimento musicale con DJ Luca Milandri.