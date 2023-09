A.D.1387: a Terra del Sole si rievoca la battaglia medievale con oltre 100 armati in campo

Raduno internazionale di gruppi storici di fine 1300. Il 30 settembre e il primo ottobre i gruppi di ricostruzione storica La Compagnia d’arme delle 13 porte, la Proloco di Terra del Sole e il Borgo Romano ricostruiranno al meglio la vita medievale in un contesto militare tra il 1360 e il 1410. I gruppi partecipanti dovranno rigorosamente rispettare i costumi, gli attendamenti gli arredi e l´armamento in uso in questi 50 anni. Nella suggestiva cornice dei Bastioni della città fortificata di Terra del sole, una festa dedicata ai Rievocatori e proprio per questo rivolta a chi è curioso di apprendere come veramente si viveva a quei tempi. All’interno di A.D.1387, sarà rievocata la Battaglia avvenuta nei pressi di Castrocaro nel 1387, sarà possibile visitare gli accampamenti che riproporranno, costumi, armi armature e arredi ricostruiti con un rigore storico molto alto. Durante le due giornate di manifestazione, giullari e musici, intratterranno il pubblico con i loro spettacoli. Saranno presenti anche espositori selezionati da tutta Europa che proporranno esclusivamente armature, armi e abiti per Re-enactors. Per garantire un alto livello ricostruttivo, non sarà possibile per il pubblico accedere alla manifestazione in abiti Storici o a “tema” o Fantasy o Cosplay. L’evento è aperto al pubblico La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. Ingresso Gratuito Sito dell'Evento: https://www.ad1387.com/