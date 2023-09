A Dovadola l'estate si chiude con la celebrazione della Madonna delle Lacrime

Prezzo non disponibile

Proseguono a Dovadola le serate in piazza Berlinguer: la stagione estiva terminerà sabato 16 settembre dalle ore 19. La serata organizzata dal gruppo parrocchiale di Dovadola vuole essere un momento conviviale per commemorare la festa della Madonna delle Lacrime in attesa di celebrare nel 2024, la Triennale dopo lo stop causato dalla pandemia.

Il menù sarò a base si polenta, costine e salsiccia, per scaldare le prime serate fresche.