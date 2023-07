A due mesi dall'alluvione, burattini per tutti i bimbi al Quartiere Romiti

Saranno i burattini messi in scena dal forlivese Roberto Zambelli, in arte "Il Conte", amico e collaboratore del grande maestro burattinaio bolognese Riccardo Pazzaglia, ad animare lo spettacolo gratuito per tutti i bimbi e non che vorranno seguirlo, mercoledì 19 luglio alle ore 17 nel giardino della Scuola primaria "Pio Squadrani", in via Valeria 14 ai Romiti.Lo scopo dell'iniziativa è quello di portare un po' di allegria, in particolare ai più piccoli, scegliendo come luogo i Romiti, una delle zone più devastate dall'alluvione di due mesi fa.

Lo spettacolo è promosso da Confedilizia Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comitato di Quartiere dei Romiti, con l' "Associazione Dino Amadori Ets" e con FMI, società multiservizi per Forlì e il territorio.."Lo spettacolo - afferma Carlo Caselli, presidente di Confedilizia Forlì-Cesena - è per noi il modo migliore di celebrare il nostro 90° anniversario di fondazione, che ricorre quest'anno, con lo stile che da sempre ci contraddistingue: vicino alla gente e alla città". Allo spettacolo parteciperanno anche i bambini del Centro estivo della Parrocchia dei Romiti, assieme agli educatori. E per la logistica è stato importante anche l'aiuto proprio del Centro estivo.

Per le realtà che hanno collaborato, Stefano Valmori, presidente del Comitato di Quartiere dei Romiti, afferma: "È per noi importante continuare a sentire la vicinanza di tanti amici, anche con iniziative come questa". Giovanni Amadori, presidente dell' "Associazione Dino Amadori Ets" sottolinea: "Abbiamo collaborato con piacere, poiché crediamo sia importante, ieri come oggi e nei mesi a venire, essere presenti tra i forlivesi delle zone colpite dall'alluvione". Per FMI, l'amministratore unico Vincenzo Bongiorno osserva: "Con piacere abbiamo portato il nostro contributo. In appoggio al Comune di Forlì, eravamo con le braccia e con il cuore ai Romiti nelle giornate più intense per coordinare i volontari. Continuiamo a fare ciò che possiamo".