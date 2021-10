A Forlì con la Fanzinoteca d'Italia 0.2 si aprono le porte al pubblico per l'undicesima Edizione di 'Open Doors, Every Door'

Immancabile appuntamento annuale, da 11 anni, per la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine con il 'Open Doors, Every Door' per due fine settimana, partendo da sabato 09 e domenica 10 ottobre, con aperture straordinarie dalle ore 14:00 alle 18:00. Nell'ambito delle attività fanzinotecarie targate 2021, a seguito del successo e i molti riscontri positivi per la presenza della Fanzinoteca italiana a Vernice, Fiera di Forlì, questo fine settimana vede organizzare la nuova edizione per il 'Open Doors, Every Door' con giornate informative didattiche rivolte alla presentazione delle tantissime novità in serbo per il futuro.

L'Open Day per l'esclusiva 'Biblioteca delle Fanzine' rivolto ai fanzinari, agli appassionati e a tutti gli interessati, è l'unico appuntamento tematico proposto a Forlì per tutto il territorio nazionale. Nelle aperture straordinarie pomeridiane lo staff Fanzinoteca offrirà al pubblico un momento 'diverso, esclusivo ed inclusivo' in grado di mettere in gioco tutta la cultura sociale, partendo proprio da quella non ufficiale. La dinamica attività fanzinotecaria prosegue con le eccezionali e innovative proposte per tutta la cittadinanza forlivese. Per il pubblico partecipe in omaggio copie di fanzine, fino ad esaurimento. Per informazioni fanzinoteca@fanzineitaliane.it o 3393085390.