A Forlì il premio Forlì Nuova Musica ai maestri Roberto Abbado e Fabio Vacchi: prima assoluta di “Janus – Concerto per viola e piccola orchestra”

Mercoledì 9 novembre alle ore 21 al Teatro Diego Fabbri di Forlì, ForliMusica premierà il direttore d’orchestra Roberto Abbado e il compositore Fabio Vacchi con il Premio “Forlì Nuova Musica”. La serata sarà condotta dal giornalista e musicologo Oreste Bossini e vedrà la prima esecuzione assoluta di “Janus – Concerto per viola e piccola orchestra” scritto dal Maestro Vacchi ed eseguito dall’Orchestra Bruno Maderna diretta dal Maestro Abbado con la viola solista di Danilo Rossi. Durante la serata si esibirà il clarinettista Tommaso Bertozzi, tredicenne vincitore dell’ultima edizione del concorso promosso da ForlìMusica “Adotta un musicista”.

L’evento è realizzato grazie al contributo della Fnp Cisl che ha permesso la realizzazione di questa opera prima che verrà eseguita il giorno successivo giovedì 10 novembre all’Audirtorium Seraphicum di Roma alle ore 20, in occasione del settantesimo anniversario della Federazione Nazionale Pensionati della Cisl. "Sono molto onorato di dirigere una Prima mondiale di Fabio Vacchi, uno dei più grandi compositori contemporanei, con solista Danilo Rossi, uno dei musicisti che più mi hanno impressionato per la straordinaria tecnica e per la dirompente musicalità. Sono anche molto felice di incontrare nuovamente due amici, Fabio e Danilo, appunto, e di condividere con loro alcuni giorni che, ne sono sicuro, saranno indimenticabili", affrema Roberto Abbado.

Telefono: 3397097952 - 3479458012 - 05431713530. Mail: info@teatrodelleforchette.it. Online: www.teatrodelleforchette.it

Biglietto unico € 10,00, biglietto Soci Amici della Musica € 5,00, biglietto Ottavini € 3,00