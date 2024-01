A Forlì il ricordo del professor Carlo Flamigni con un convegno sulla violenza di genere

La Consulta Laica Forlivese, di cui il Professor Carlo Flamigni era presidente fondatore, in collaborazione con Consulta di Bioetica onlus, Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, Associazione Noi di Minerva, Auser Volontariato Forlì, Istituto Laici Italiani, organizza un evento in memoria del professor Flamigni ogni anno a febbraio, per ricordarlo nella sua città natale, invitare la cittadinanza a conoscere e discutere delle sua opere e tenere viva la sua eredità culturale. Per questo sabato 17 febbraio, a partire dalle 10:30, in Salone Comunale, si propone un convegno sul tema della violenza di genere, presentando ‘Le molte facce della violenza’, il primo della collana intitolata ‘Il diritto di pensare. Storia della disputa delle donne’, ultima opera di Carlo Flamigni pubblicata nel 2020 da Ananke Lab Editrice di Torino.

Nel mondo assistiamo con sgomento a una drastica erosione dei diritti fondamentali delle donne che, di fatto, continuano ad essere soggetti vulnerabili sul piano sociale, economico e culturale.

Con questo convegno ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, alle studentesse e agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado della Romagna, oltre che a tutti i cittadini, con il proposito di invitarli alla lettura e alla riflessione sul testo del Professor Flamigni. A tal fine, in occasione del convegno, sarà presentato un bando di concorso rivolto ai ragazzi delle scuole, i cui migliori elaborati sul tema si aggiudicheranno due borse di studio come sostegno per il proseguimento degli studi e potranno essere pubblicati sulla rivista ‘Bioetica’ diretta dal professor Maurizio Mori.

Questo il programma del convegno, moderato da Silvia Camporesi – Università di Vienna, Consulta Bioetica Onlus e coordinatrice scientifica dell’evento.

Intervengono: Valeria Paola Babini – già docente di Storia delle Scienze - Università di Bologna; Thomas Casadei – ordinario di Filosofia del Diritto, Direttore del CRID – Centro di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità – Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Modena e Reggio Emilia – Unimore; Marina Mengarelli Flamigni – Associazione Luca Coscioni e Consulta Bioetica Onlus; Maurizio Mori – Presidente Consulta di Bioetica Onlus, già ordinario di Filosofia Morale – Università di Torino; Roberta Pederzoli – prof.ssa associata di Lingua e traduzione francese – Centro MeTRa – Università di Bologna Campus di Forlì. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Forlì, dell’ Università di Bologna Campus di Forlì, della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.