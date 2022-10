A Forlì la Fanzinoteca Italiana 0.2 apre le porte: "Open doors, every door"

Arriva l'immancabile appuntamento annuale, proposto da ben 12 anni, con la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine per il 'Open Doors, Every Door' targato 2022. Due fine settimana, partendo da sabato 15 fino a domenica 23 ottobre, con aperture pomeridiane straordinarie dalle ore 14:00 alle 18:00.

A seguito del costante successo e i molti riscontri positivi per la prolifica attività fanzinotecaria, per questo fine settimana, sabato e domenica, è presente la nuova edizione del 'Open Doors, Every Door' con aperture pubbliche straordinarie, visite guidate, e momenti informativi didattici rivolti, anche, alla presentazione delle tantissime novità in serbo per il futuro. L'Open Day per l'esclusiva 'Biblioteca delle Fanzine' aperto per i fanzinari, gli appassionati e a tutti gli interessati, è l'unico appuntamento tematico che da Forlì si propone per tutto il territorio nazionale. La città forlivese, grazie alla 'Capitale delle Fanzine', offre al pubblico un momento 'diverso, esclusivo ed inclusivo' in grado di mettere in gioco tutta la cultura sociale, partendo proprio da quella non ufficiale. Copie di fanzine in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico partecipe.

Per informazioni fanzinoteca@fanzineitaliane.it o 3393085390.



"Con l'apertura pubblica delle porte - precisa l'esperto nazionale fanzinotecario Gianluca Umiliacchi - e grazie al supporto dello Staff Fanzinoteca, le 'Porte aperte, ogni porta' della sede saranno oltrepassabili, offrendo al grande pubblico l'opportunità di far scoprire la produzione delle auto-edizioni fanzinare, la vera ed unica 'stampa libera', e scusate se è poco!". "Il non semplice percorso socio-culturale che abbiamo avviato nel 2010 - prosegue Umiliacchi - trova in questa esclusiva proposta la possibilità per tutti gli interessati di toccare con mano una realtà atipica ed impossibile da rintracciare in qualsiasi altro luogo d'Italia, infatti solo a Forlì si può definire la città 'Capitale delle Fanzine'.".