A Forlì prende avvio l'immancabile 'Fanzine's Summer - Estate fanzinara' alla tredicesima edizione

A Forlì, dal Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, unica organizzazione in Italia, prende avvio l'immancabile Manifestazione 'Fanzine's Summer - Estate Fanzinara', giunta alla sua Tredicesima Edizione, e dal 21 giugno con l'inizio dell'estate propone al pubblico l'alternativo 'mare' forlivese, ovvero 'Un mare di... Fanzine'.

Sempre più ricco e articolato il calendario di eventi estivi con innovative iniziative e proposte accattivanti, per la stagione estiva targata 2022, che vede proseguire l'attività fanzinotecaria lungo il non semplice percorso socio-culturale, ben consolidato negli anni, unico nel suo genere. Con l'apertura pubblica straordinaria del pomeriggio di martedì 21 giugno, si è partiti, proseguendo con incontri, esposizioni ed eventi generici legati al mondo delle fanzine, e tante altre aperture pubbliche straordinarie o su richiesta per informare e chiarire a tutti gli interessati i molteplici aspetti della produzione auto-edita dell'Editoria fanzinara italiana.

A partire dal mese fanzinotecario, luglio, e la 'Giornata Internazionale delle Fanzinoteche' e ancora, presenti i 'Consigli di lettura' da parte dell'esperto fanzinotecario nazionale, Gianluca Umiliacchi, il progetto consolidato di 'Una Fanzine al Giorno', per agosto l'immancabile 'Ghiacciolata Fanzinara', tante fanzine in omaggio ai partecipanti e molte altre proposte con fresche fanzine per una calda estate, in grado di accompagnare tutti gli interessati nell'assolata stagione.

Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fanzinoteca@fanzineitaliane.it