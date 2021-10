A Forlì ritorna 'Open Doors, Every Door' alla Fumettoteca regionale Alessandro Callegati 'Calle'

Nel contesto della frenetica attività fumettotecaria, anche il 2021, come i precedenti anni, vede la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' aprire le porte per l'immancabile evento annuale del 'Open Doors, Every Door', dal 29 al 31 ottobre con tre giornate informative per presentare le novità future e le proposte passate.

Nei pomeriggi di questo fine settimana, dalle ore 14:00 alle 18:00, con le aperture straordinarie presso la sede fumettotecaria saranno presentati i servizi, tutti gratuiti con il solo lavoro di volontariato. Per la terza edizione a Forlì, l'Open Day della 'Biblioteca dei fumetti', unica nella Regione Emilia Romagna, si rivolge a tutti i cittadini, operatori del settore, appassionati e interessati. Per i partecipanti copie di fumetti, fino ad esaurimento, in omaggio. Informazioni e chiarimenti Tel. 3393085390 fumettoteca@fanzineitaliane.it.

Un'occasione per conoscere i 'segreti' della Fumettoteca Regionale, per prendere atto del notevole patrimonio, e relativo valore socio-culturale, che si trova all'interno delle piccole stanze e che, al momento, conta oltre 40.000 documenti sempre in continua espansione, grazie alla generosità dei cittadini e alle continue donazioni a livello territoriale ed oltre. Ultime, in ordine di arrivo, i circa mille pezzi di Sergio Catania, proveniente da Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, già venuto in precedenza prima della stagione estiva con un altri circa mille pezzi.

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' proseguendo lungo il consolidato percorso del fittissimo calendario di eventi targati 2021, promuove un percorso espositivo consultabile con riferimenti delle realizzazioni fumettistiche dantesche, a partire dall'esclusiva a livello internazionale 'FumettoDANTEca' la biblioteca dei fumetti dedicati a Dante. La proposta, grazie al contenuto dei numerosi documenti fumettistici che si possono trovare solo nella nostra sede, si pone come fine di spiegare ai visitatori come il linguaggio del fumetto sia sempre più eterogeneo e adattabile, con idee più globalizzate, sempre al passo con i tempi. Grazie al supporto della Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi fanzine, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione culturale 4 Live, l'unica 'biblioteca dei fumetti' regionale, aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, è gratuitamente e per volontariato a disposizione di tutti.

Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 3393085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.