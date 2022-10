A Forlì torna la fiera del fumetto, tra cultura pop e 'nerd': ci sarà anche la gara di cosplay

A meno di un mese da Natale alla Fiera di Forlì il 3 e 4 dicembre è già festa con Forlì Comics & Games, l’happening made in fieredelfumetto.it per i cultori di ogni età di cultura pop e di cose da ‘nerd’. Forlì Comics & Games è tante cose. È una mostra mercato di prodotti e idee regalo: fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità; è uno spazio gioco con la partecipazione di numerosi gruppi e associazioni che si danno appuntamento in fiera per giocare; è un punto di incontro e divertimento tra esibizioni cosplay e show k-pop, ospiti, talk e animazioni, a rotazione per tutto il weekend, nell’area palco.

A Forlì Comics&Games si potranno incontrare dal vivo artisti, autori, illustratori, doppiatori, influencer, content creator che presenteranno al pubblico la propria attività oltre a workshop e meet&greet. La sezione dedicata al comics offrirà una panoramica fra titoli e personaggi che hanno fatto la storia del fumetto e nuove tendenze internazionali, grazie alla partecipazione di case editrici, fumetterie nazionali, e importanti autori, mentre l’Artist Alley promuoverà disegnatori, illustratori, scrittori, editori indipendenti. I giochi da tavolo riuniscono amici e famiglie attorno al tabellone, specie durante le feste, a Forlì Comics&Games si possono acquistare i classici e le ultime novità scegliendo fra giochi di ruolo, di carte, in scatola e giocare direttamente in fiera. Forlì Comics & Games è anche la grande convention d’inverno per i cosplayers, lo spazio perfetto dove incontrarsi, farsi fotografare nell'area dedicata con set e fotografi professionisti per scatti d’autore, ma soprattutto esibirsi e sfidarsi nell’attesissima Gara cosplay in programma domenica 4 dicembre. Il servizio filatelico temporaneo di Poste Italiane, partner di fieredelfumetto.it sarà presente con lo spazio dedicato agli annulli postali speciali, realizzati in esclusiva per Fiere del Fumetto e la vendita dei prodotti Poste Italiane nell’ambito del fumetto e del cinema di animazione, con anteprime, rarità e materiali esclusivi. Forlì Comics&Games sarà l’occasione per immergersi in un mondo fantasioso e spensierato per il pubblico di tutte le età.

Biglietto d'ingresso giornaliero a 8 euro e abbonamento nominale per due giorni a 15 euro acquistando online con DIY Ticket. Bambini ingresso gratuito fino a 6 anni. Navetta gratuita dalla stazione FS di Forlì alla Fiera. Con lo stesso ticket d’ingresso si potrà visitare anche Expo Elettronica, la mostra mercato di elettronica di consumo, componenti, minuteria, pezzi di ricambio, circuiti raspberry e arduino, materiali per riparazione e auto costruzione.