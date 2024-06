A Forlì una serata in ricordo del ciclista Fabio Casartelli: per l'occasione arriva anche Davide Cassani

Giovedì 20 giugno, alle ore 20,30, il Panathlon Club Forlì organizza, nel salone di Palazzo Albicini una serata in ricordo di Fabio Casartelli, indimenticabile ciclista scomparso tragicamente nel luglio 1995 durante una tappa del Tour de France. La manifestazione si collega alla prima edizione della "Granfondo Romagnola", promossa dal Coni, che si svolgerà a Forlì il 7 luglio e che ha l'intento di ricordare lo sfortunato campione olimpionico.

Assieme alla moglie di Casartelli, Annalisa Rosetti, sarà presente alla serata un personaggio di altissimo profilo del nostro ciclismo, Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo e oggi voce RAI del Giro d'Italia e del Tour de France, che avrà il compito di condurre l'evento, a cui prenderanno parte anche gli ex ciclisti Roberto Conti, Fabiano Fontanelli e Fabio Laghi. La "Granfondo Romagnola", fortemente voluta da Annalisa Rosetti e da Marco, figlio di Casartelli, è una gara non competitiva, aperta a tesserati e non; verranno proposti tre percorsi (di 47, 85 e 125 chilometri) e ciascun partecipante potrà scegliere quello considerato più adatto a lui. La partenza avverrà da Piazza Saffi, l'arrivo invece è previsto al velodromo "Servadei".