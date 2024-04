A Forlimpopoli “An italian journey to London” con il clavicembalo di Giulia Ricci

Domenica 28 aprile, alle ore 17, la Chiesa dei Servi di Forlimpopoli ospiterà il secondo appuntamento della rassegna di musica antica ‘ReSonat’. L’artista forlivese Giulia Ricci si esibirà al clavicembalo presentando un programma solistico intitolato ‘An Italian Journey to London’. Questo viaggio musicale, tramite una selezione di brani per clavicembalo stampati a Londra, racconterà le vicende di alcuni fra i tanti musicisti italiani che conobbero successo a Londra nel corso del Settecento.

L’avvicendarsi di pagine di G. B. Pescetti, G. Bononcini, F. Geminiani, P. D. Paradisi, L. Cherubini rievocherà l’amore della capitale inglese per l’opera italiana, per la musica violinistica di Arcangelo Corelli e per il fulminante virtuosismo alla tastiera di Domenico Scarlatti.

L'ingresso del concerto è ad offerta libera, come già accaduto per il primo appuntamento a marzo. Il ricavato sarà dedicato al restauro dello splendido organo realizzato alla fine del Cinquecento che domina l'aula della Chiesa dei Servi. L'evento si avvale del patrocinio dall'Amministrazione comunale di Forlimpopoli e della collaborazione di Casa Artusi.