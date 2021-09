A Forlimpopoli confronto su una delle opere più celebri di Amos Oz: "Una storia di amore e di tenebra"

Riprendono, dopo la pausa estiva, gli incontri del gruppo di lettura di Forlimpopoli, aggregatosi attorno all'attività delle biblioteche “P. Artusi” di Forlimpopoli e "A.Saffi" di Forlì. Il nuovo appuntamento è fissato per mercoledì 15 settembre, alle 20.30, nella sala espositiva di piazza Fratti (che ha spazi un po' più ampi della biblioteca, contando di potervi tornare già nel mese di ottobre) per confrontarsi su una delle opere più celebri ed apprezzate di Amos Oz: "Una storia di amore e di tenebra", autobiografia romanzata dell'autore che è nel contempo anche una "biografia" della stato di Israele e dei suoi rapporti, in particolare, col mondo occidentale. Il romanzo prescelto sarà d'altra parte, come di consueto, solo il punto di partenza per parlare più in generale dell'autore e della sua produzione nel complesso. Al termine dell'incontro si sceglierà il volume di cui si dibatterà il prossimo mese. L'incontro è aperto a tutti gli amanti delle lettura, a titolo gratuito e senza obbligo di prenotazione. Per maggiori info si può scrivere a Enza Valpiani all’indirizzo email enzavalpiani@libero.it

