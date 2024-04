A Forlimpopoli doppia visita guidata della Rocca con la dama Battistina Savelli

A Forlimpopoli tornano le visite alla Rocca con una guida d’eccezione, la dama rinascimentale Battistina Savelli. Due gli appuntamenti in programma per giovedì 25 aprile, il primo alle ore 11:00, il secondo alle ore 17:00. In entrambi i casi, l’antica signora di Forlimpopoli accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei camminamenti della Rocca, ripercorrendo la storia e gli intrighi del Rinascimento in Romagna, la funzione originale della rocca e il riutilizzo delle sue strutture interne nel corso dei secoli.

La quota di partecipazione è di 5 euro. Disponibile un biglietto famiglia (max 2 adulti + 2 bambini) a 12 euro. Partecipazione gratuita per i bambini da 0a 5 anni. Per info e prenotazioni: 337 118 0314 o maf@comune.forlimpopoli.fc.it - www.maforlimpopoli.it L’iniziativa è organizzata dal MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli.