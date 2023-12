A Forlimpopoli doppio appuntamento con lo scrittore Roberto Piumini

Prezzo non disponibile

Sabato 16 dicembre doppio appuntamento con Roberto Piumini alla Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. Alle ore 16.30 Piumini sarà alla Biblioteca Artusi per condurre l’incontro “Cantiamo le parole” destinato a giovani lettori a partire dai 6 anni di età. Si tratta dell’incontro conclusivo di “Tacabanda!”, edizione 2023 della rassegna "Con le orecchie e con le mani" che la Biblioteca Artusi organizza da diversi anni con l’intento di favorire tra i più piccoli la consuetudine al libro come fonte di piacere e di crescita personale.

Piumini e la sua parola poetica concludono un ciclo che ha ospitato altri importanti scrittori per l’infanzia: Cristina Petit, Stefano Bordiglioni, Raffaele Maltoni, Elisa Mazzoli.

L'ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione. Le prenotazioni, esclusivamente telefoniche allo 0543 749271 si aprono giovedì 14 dicembre.

Alle ore 18, nell’attigua Chiesa dei Servi, Roberto Piumini terrà la conferenza “La fame di Pierluigino - La poesia “per bambini” spiegata agli adulti nella quale ci si interrogherà in particolare sul ruolo della poesia nella letteratura per ragazzi e nella costruzione della parola personale, sociale ed espressiva. La poesia partecipa infatti alla pratica quotidiana del linguaggio, per renderlo ricco e sensibile.

Destinata principalmente a genitori e insegnanti, la conferenza è aperta a tutti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Roberto Piumini ha scritto libri di poesie, poemi, fiabe, racconti, romanzi, testi teatrali non solo per bambini e ragazzi, ma anche per adulti. Molti suoi libri sono tradotti all’estero. È anche autore di testi di canzoni e teatro musicale ed è traduttore di testi poetici e teatrali inglesi e americani. È stato autore e conduttore delle trasmissioni radiofoniche Radicchio, e Il mattino di Zucchero, è tra gli autori del programma televisivo L’albero azzurro. Ha scritto libri e romanzi a quattro mani con Bianca Pitzorno, Beatrice Masini, Nicoletta Costa, Altan e altri ancora.

Informazioni: Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi, 0543 749271, biblioteca@comune.forlimpopoli.fc.it