A Forlimpopoli doppio appuntamento espositivo, tra fumetto e fotografia, con le opere di Pixel, Moreno Diana e Barbara Taglioni

Sabato 10 febbraio Forlimpopoli ospita un doppio appuntamento artistico con l’apertura di due eventi espositivi dedicati, rispettivamente, al fumetto e alla fotografia. Alle 15,30, nella galleria d'arte "A Casa di Paola" (via Andrea Costa 22) verrà inaugurata la mostra "Proverbi e non solo...", con le opere di Fabio Colinelli, noto con lo pseudonimo "Pixel”. Il cuore dell’esposizione sarà la straordinaria reinterpretazione del celebre dipinto "Proverbi Fiamminghi" di Pieter Bruegel il Vecchio. Questo capolavoro rinascimentale, noto anche come "Il mondo rovesciato", sarà arricchito dalla visione unica di Pixel, che introduce un affascinante connubio tra la tradizione pittorica e la modernità digitale.

Accanto a questa opera principale, Pixel ci stupirà con rivisitazioni fumettistiche di due altri capolavori iconici: "Guernica" di Picasso e "La colazione dei canottieri" di Renoir. La scelta di adottare uno stile fumettistico per queste opere classiche si traduce in una nuova interpretazione visiva che rinnova e amplifica la potenza espressiva delle opere originali. Un'occasione unica per immergersi nell'universo creativo di Fabio Colinelli, che, con la sua tavoletta grafica e la stampa su tela pittorica, crea un ponte tra la tradizione e la contemporaneità. La mostra, patrocinata dal Comune di Forlimpopoli, sarà visitabile fino al 25 febbraio.

È fissato, invece, per le ore 17, nella Sala “Mario Bertozzi” (all’interno della Rocca) il taglio del nastro della mostra fotografica “Solitudini metropolitane”, che verrà presentata da Verusca Piazza. In esposizione gli scatti realizzati nella metropolitana di Londra da Moreno Diana e Barbara Taglioni, che insieme hanno dato vita al progetto artistico “Intamoart”. Così gli artisti spiegano il titolo della mostra: “Siamo sempre più connessi, più informati, più stimolati, ma esistenzialmente non ci sentiamo percepiti, non sentiamo di avere un senso in mezzo alla gente e ci ritroviamo sempre più soli”.

“Solitudini metropolitane”, promossa dal Comune di Forlimpopoli, rimarrà allestita fino al 25 febbraio e potrà essere visitata il venerdì, sabato, domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30.