A Forlimpopoli incontro con la regista Caterina Carone in occasione della proiezione del film “I limoni d’inverno”

Terzo appuntamento con la rassegna cinematografica "Educazione e marginalità - Cinemaggio", promossa dalla Cooperativa sociale Lamberto Valli in collaborazione con Ugo aula studio e con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Giovedì 23 maggio, alle ore 20.45, al cineteatro Verdi sarà proiettato “I limoni d’inverno” alla presenza della regista Caterina Carone.

Il film, che vede come protagonisti Christian De Sica e Teresa Saponangelo ed ha la colonna sonora firmata da Nicola Piovani, è una delicata storia di resistenza umana e di solidarietà fra spiriti affini. L’anziano professore Pietro (De Sica) e l’artista in crisi creativa Eleonora (Saponangelo) sono vicini di casa e, grazie alla comune passione per il giardinaggio, incominciano a intessere un dialogo profondo, che li aiuta ad alleviare il dolore che ognuno dei due nasconde.

Marchigiana di Ascoli Piceno, Caterina Carone ha iniziato la sua carriera come documentarista ottenendo importanti riconoscimenti come il Premio Solinas – Documentario per il Cinema, il premio al Miglior documentario italiano al Torino Film Festival e una nomination ai David di Donatello per il documentario “Valentina Postika in attesa di partire”. Il suo primo film “Fräulein – Una fiaba d'inverno” ha partecipato in concorso al Busan International Film Festival in Corea del Sud. “I limoni d’inverno” è il suo secondo lungometraggio.